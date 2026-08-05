Hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, thi lại tất cả các môn

(GLO)- Sáng 5-8, tại cuộc họp báo công bố phương án xử lý vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết đã quyết định hủy toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 328 thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả môn thi, dự kiến ngày 14 và 15-8.

Theo Bộ GD&ĐT, phương án trên được đưa ra sau khi xem xét toàn diện kết quả điều tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc và trên cơ sở bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thí sinh.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nam Trần/TTO

Để không ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch xét tuyển đối với nhóm thí sinh này. Kết quả thi lại sẽ được cập nhật vào hệ thống tuyển sinh để các em tiếp tục được xét tuyển theo quy định.

Trước đó, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có kết quả môn Toán bất thường với 147 bài thi đạt điểm 10 trong tổng số 328 thí sinh dự thi. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại điểm thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc tổ chức thi lại là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh, giữ vững tính khách quan, minh bạch và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.