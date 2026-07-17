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Chuẩn đầu ra đại học phải có yêu cầu về năng lực số

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Bộ GD&ĐT, GD&TĐ)

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT vừa ban hành, đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời.

Thông tư số 54/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30-6-2026, quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thiết lập khuôn khổ thống nhất cho việc xây dựng, thẩm định, ban hành, tổ chức thực hiện và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

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Chuẩn đầu ra gắn với năng lực số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu nghề nghiệp. Ảnh minh họa: Bộ GD&ĐT

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được; làm căn cứ để thiết kế, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng.

Ngoài quy định chuẩn đầu ra cho trình độ đại học, Thông tư cũng quy định đối với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Theo đó, đối với trình độ thạc sĩ, chuẩn đầu ra phải thể hiện yêu cầu về năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển tri thức.

Đối với trình độ tiến sĩ, yêu cầu được đặt ra ở năng lực nghiên cứu độc lập, đề xuất công nghệ hoặc giải pháp mới, có sản phẩm công bố khoa học hoặc sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu; đồng thời có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ khối lượng học tập tối thiểu đối với từng trình độ. Cụ thể, chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo bậc 6 có khối lượng tối thiểu 120 tín chỉ; chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù từ 150 tín chỉ trở lên; chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ 45 tín chỉ trở lên; chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ.

Đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, bên cạnh khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, chương trình phải có các nội dung bổ trợ về ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và các kiến thức, kỹ năng cần thiết khác.

Chương trình định hướng nghiên cứu, học thuật phải tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, học thuật và đổi mới sáng tạo; chương trình định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp phải tăng cường thực hành, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, dự án hoặc đồ án gắn với thực tiễn.

Thông tư cũng trao quyền cho cơ sở đào tạo được tự chủ trong việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

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