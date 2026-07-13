Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Theo Thông tư, thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận kết quả học tập đã tích lũy của người học nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương của chương trình đào tạo khác hoặc trình độ khác mà người học theo học.

Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ảnh minh hoạ: VNU/GDVN

Cơ sở giáo dục quy định khối lượng học tập tối thiểu mà người học phải hoàn thành tại cơ sở cấp bằng nhưng không thấp hơn 50% tổng khối lượng của chương trình đào tạo cấp bằng, hoặc có thể quy định tỷ lệ cao hơn tùy theo yêu cầu của cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở kết quả công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ, cơ sở giáo dục quyết định khối lượng học tập được công nhận, các yêu cầu học tập bổ sung nếu có. Kết quả học tập được công nhận phải được thể hiện rõ trong hồ sơ học tập của người học.

Người dự tuyển đào tạo liên thông phải đáp ứng điều kiện dự tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định của pháp luật; có văn bằng hoặc các điều kiện đầu vào khác theo quy định của chương trình đào tạo. Số lượng tuyển sinh đào tạo liên thông được tính trong tổng số lượng tuyển sinh của chương trình đào tạo tương ứng và được xác định theo quy định hiện hành.

Đối với đào tạo liên thông lên trình độ đại học các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, cơ sở giáo dục đại học chỉ được tổ chức đào tạo liên thông đối với ngành đào tạo đã có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

Cơ sở giáo dục không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức đào tạo thường xuyên đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt, dược học…