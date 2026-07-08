Điểm sàn vào 22 trường quân đội: cao nhất 25, thấp nhất 17

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ vào 22 trường quân đội, gồm 17 trường đào tạo đại học và 5 trường cao đẳng.

Theo công bố của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, mức điểm sàn của từng trường được chia cụ thể theo từng khu vực (miền Bắc, miền Nam), đối tượng (nam, nữ) và tổ hợp. Mức sàn cao nhất là 25 điểm, thấp nhất 17 điểm, tính theo thang điểm 30 của các tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đã bao gồm cả điểm cộng, điểm ưu tiên.

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định đối với nhóm ngành sức khỏe năm 2026.

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn toán và môn ngoại ngữ.

Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Với những thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, các đại học quốc gia, các trường sẽ thực hiện quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. Bài thi đánh giá năng lực được quy đổi theo các tổ hợp xét tuyển của từng trường, chưa bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên; kết quả của tổ hợp quy đổi cao nhất được đưa vào xét tuyển.

Trong thông báo này, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, Học viện Biên phòng và Trường sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía nam theo chỉ tiêu từng quân khu gồm: Quân khu 4 (thí sinh có nơi thường trú tại tỉnh Quảng Trị, TP.Huế), Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

Điểm sàn của 22 trường quân đội cụ thể như sau:

Theo Quý Hiên (TNO)