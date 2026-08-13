Đã trúng tuyển 1 trường, có được bỏ để xét tuyển bổ sung trường khác?

(GLO)- Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Tuy nhiên, sau khi xác nhận nhập học, việc xét tuyển nơi khác sẽ bị hạn chế.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 ban hành kèm Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của từng trường.

Như vậy, trường hợp đã nhận thông báo trúng tuyển đợt 1 nhưng muốn học ở 1 trường khác, thí sinh có thể không xác nhận nhập học tại trường đã trúng tuyển để tham gia xét tuyển bổ sung.

Quy chế cũng nêu rõ, với thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng, được coi là đã từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Đã xác nhận nhập học thì sao?

Điểm cần đặc biệt lưu ý là thời điểm xác nhận nhập học. Khoản 5 Điều 16 Quy chế tuyển sinh năm 2026 quy định, thí sinh đã xác nhận nhập học tại 1 cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung trong năm tuyển sinh, trừ trường hợp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo đã trúng tuyển cho phép.

Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Ảnh minh họa: AI

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21-8-2026.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, thí sinh có nhu cầu có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung theo thông tin do từng trường công bố. Riêng thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được người đứng đầu cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Bỏ trường đã trúng tuyển để chờ xét bổ sung liệu có rủi ro?

Việc chưa xác nhận nhập học để chờ 1 trường khác xét tuyển bổ sung đồng nghĩa thí sinh phải cân nhắc kỹ. Không phải trường hoặc ngành nào cũng tổ chức xét tuyển bổ sung.

Theo Điều 17 Quy chế tuyển sinh, căn cứ số lượng tuyển sinh và số thí sinh đã xác nhận nhập học, hiệu trưởng quyết định có tổ chức xét tuyển bổ sung hay không. Trường phải công bố kế hoạch, phương thức, hình thức đăng ký và điều kiện xét tuyển; điều kiện xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1.

Các trường có thể công bố xét tuyển bổ sung sau khi có kết quả xác nhận nhập học nếu số thí sinh nhập học thấp hơn số lượng tuyển sinh đã công bố. Mỗi đợt bổ sung phải được công bố ít nhất 10 ngày trước khi bắt đầu xét tuyển.

Do đó, thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn bỏ kết quả để chờ trường khác cần kiểm tra kỹ xem trường mong muốn có tuyển bổ sung hay không, còn ngành nào, bao nhiêu chỉ tiêu và điều kiện nhận hồ sơ ra sao.