Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đã trúng tuyển 1 trường, có được bỏ để xét tuyển bổ sung trường khác?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VGP, TTO, Bộ GD&ĐT)

(GLO)- Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Tuy nhiên, sau khi xác nhận nhập học, việc xét tuyển nơi khác sẽ bị hạn chế.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 ban hành kèm Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào có thể đăng ký xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của từng trường.

Như vậy, trường hợp đã nhận thông báo trúng tuyển đợt 1 nhưng muốn học ở 1 trường khác, thí sinh có thể không xác nhận nhập học tại trường đã trúng tuyển để tham gia xét tuyển bổ sung.

Quy chế cũng nêu rõ, với thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng, được coi là đã từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận.

Đã xác nhận nhập học thì sao?

Điểm cần đặc biệt lưu ý là thời điểm xác nhận nhập học. Khoản 5 Điều 16 Quy chế tuyển sinh năm 2026 quy định, thí sinh đã xác nhận nhập học tại 1 cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung trong năm tuyển sinh, trừ trường hợp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo đã trúng tuyển cho phép.

Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Ảnh minh họa: AI

Thí sinh đã trúng tuyển đại học nhưng chưa xác nhận nhập học vẫn có thể từ chối kết quả để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường khác. Ảnh minh họa: AI

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21-8-2026.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, thí sinh có nhu cầu có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung theo thông tin do từng trường công bố. Riêng thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được người đứng đầu cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Bỏ trường đã trúng tuyển để chờ xét bổ sung liệu có rủi ro?

Việc chưa xác nhận nhập học để chờ 1 trường khác xét tuyển bổ sung đồng nghĩa thí sinh phải cân nhắc kỹ. Không phải trường hoặc ngành nào cũng tổ chức xét tuyển bổ sung.

Theo Điều 17 Quy chế tuyển sinh, căn cứ số lượng tuyển sinh và số thí sinh đã xác nhận nhập học, hiệu trưởng quyết định có tổ chức xét tuyển bổ sung hay không. Trường phải công bố kế hoạch, phương thức, hình thức đăng ký và điều kiện xét tuyển; điều kiện xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1.

Các trường có thể công bố xét tuyển bổ sung sau khi có kết quả xác nhận nhập học nếu số thí sinh nhập học thấp hơn số lượng tuyển sinh đã công bố. Mỗi đợt bổ sung phải được công bố ít nhất 10 ngày trước khi bắt đầu xét tuyển.

Do đó, thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn bỏ kết quả để chờ trường khác cần kiểm tra kỹ xem trường mong muốn có tuyển bổ sung hay không, còn ngành nào, bao nhiêu chỉ tiêu và điều kiện nhận hồ sơ ra sao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Tuyển sinh

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Tuyển sinh

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

Tuyển sinh

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

null