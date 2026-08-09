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Bộ GD&ĐT yêu cầu không kiểm tra, khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 1

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(GLO)- Năm học 2026-2027, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức kiểm tra, khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 1, đồng thời không tạo áp lực học trước chương trình lớp 1 đối với trẻ.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 5208/BGDĐT-GDPT ngày 7-8-2026 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026-2027. Trong đó, Bộ đưa ra yêu cầu cụ thể đối với việc tiếp nhận và hỗ trợ học sinh lớp 1.

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Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức kiểm tra, khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 1. Ảnh minh họa: AI

Theo công văn, các Sở GD&ĐT phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện huy động trẻ em vào lớp 1; phối hợp với cha mẹ học sinh để hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ học sinh lớp 1 phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức kiểm tra, khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 1; không tạo áp lực học trước chương trình lớp 1 đối với trẻ em.

Như vậy, trong quá trình tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục không được tổ chức kiểm tra hoặc khảo sát năng lực của trẻ để làm căn cứ tuyển sinh. Quy định trên cũng là điểm phụ huynh cần lưu ý khi chuẩn bị cho con vào lớp 1.

Bộ GD&ĐT cũng đồng thời yêu cầu việc chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học phải có sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, thay vì tạo áp lực học trước chương trình.

Sau khi trẻ vào tiểu học, Bộ yêu cầu các nhà trường chú trọng củng cố năng lực tiếng Việt, nhất là kỹ năng đọc, viết; phát triển năng lực tính toán, giao tiếp, tự phục vụ, tự học và nền nếp học tập cho học sinh lớp 1, lớp 2.

Đối với học sinh còn hạn chế về tiếng Việt, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường cần có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp trong quá trình dạy học, giúp các em từng bước đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình.

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