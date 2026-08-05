Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Sắp xếp mạng lưới trường, lớp: Không để ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM (thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thực hiện Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Gia Lai đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường, lớp trước năm học 2026-2027.

Chủ trương này thu hút sự quan tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội.

Xung quanh mục tiêu, nguyên tắc và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai chủ trương này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam.

* Việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp là chủ trương lớn của Trung ương. Ông có thể cho biết mục tiêu và ý nghĩa của chủ trương này đối với ngành giáo dục?

41.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam. Ảnh: NVCC

- Việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp không chỉ nhằm giảm đầu mối trường học mà trọng tâm là đổi mới công tác quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hiện có, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến ngân sách đầu tư.

Qua rà soát theo đề nghị của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 1.267 trường mầm non và phổ thông công lập thuộc diện xem xét sắp xếp.

Theo phương án dự kiến, sau khi thực hiện sẽ còn 699 trường, giảm 568 trường, tương ứng giảm 44,8%.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định rất rõ rằng đây không phải là mục tiêu để chạy theo con số. Điều quan trọng nhất là sau sắp xếp, bộ máy quản lý được tinh gọn hơn, nguồn lực dành nhiều hơn cho hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên và quyền lợi của học sinh được bảo đảm.

* Đối với ngành giáo dục tỉnh, phương án được xây dựng trên những nguyên tắc nào để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thưa ông?

- Phương án được xây dựng trên cơ sở chủ trương của Trung ương, đồng thời bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương; xem xét nhiều yếu tố như quy mô dân cư, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có và dự báo nhu cầu phát triển giáo dục trong 5-10 năm tới.

Nguyên tắc xuyên suốt là lấy người học làm trung tâm; bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, an toàn và không làm tăng chi phí đi học; ưu tiên sắp xếp các trường cùng cấp; không sáp nhập trường mầm non với phổ thông, trường phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hoặc trường chuyên biệt với trường phổ thông đại trà; không áp dụng 1 tỷ lệ giảm đồng loạt cho toàn tỉnh.

1 nguyên tắc rất quan trọng là không sắp xếp nếu khoảng cách từ phân hiệu đến trường chính vượt quá 10 km, trừ những trường hợp đặc biệt được xem xét kỹ lưỡng và có giải pháp bảo đảm thuận lợi cho việc học tập của học sinh cũng như công tác quản lý của nhà trường.

* Qua rà soát, hệ thống mạng lưới trường, lớp hiện nay còn những tồn tại, bất cập nào cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới?

- Qua rà soát cho thấy mạng lưới trường, điểm trường còn phân tán, quy mô giữa các địa bàn chưa đồng đều; một số trường có quy mô nhỏ nên việc sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực đầu tư chưa thật sự hiệu quả.

Ở khu vực miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư phân tán, khoảng cách xa và điều kiện đi lại khó khăn lại đặt ra yêu cầu rất khác.

Bên cạnh đó, đầu mối quản lý và nhân sự hành chính ở một số nơi còn nhiều, trong khi giáo viên giữa các môn học, cấp học và địa bàn chưa thật cân đối; một số điểm trường lẻ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tối thiểu.

Vì vậy, cần điều chỉnh mạng lưới gắn với cơ cấu lại đội ngũ, nâng cấp điều kiện dạy học và đổi mới quản trị; không thể áp dụng một mô hình chung cho mọi địa bàn.

sap-xep-mang-luoi-truong-lop.jpg
Mục tiêu của việc sắp xếp trường, lớp là nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Ảnh: H.Đ

* Ngành giáo dục sẽ có những giải pháp gì để bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh khi triển khai sắp xếp mạng lưới trường, lớp, thưa ông?

- Quan điểm xuyên suốt của ngành giáo dục là việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà giáo cũng như quyền học tập của học sinh.

Theo phương án, giáo viên cơ bản được giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và có thể giảng dạy tại trường chính hoặc phân hiệu phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc sắp xếp cán bộ quản lý sẽ gắn với mô hình tổ chức mới, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với các trường hợp chịu tác động.

Đối với học sinh, yêu cầu cao nhất là không gián đoạn học tập, không tăng rào cản địa lý và chi phí; đồng thời bảo đảm trường lớp, đi lại, bán trú, nội trú và hỗ trợ học sinh khó khăn.

* Vậy đối với các địa bàn đặc thù như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn đặc thù khác thì sao?

- Đây là nội dung ngành giáo dục đặc biệt quan tâm ngay từ khi xây dựng phương án. Chúng tôi đặt ra 3 yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm học sinh đến trường thuận lợi, an toàn; duy trì ổn định hoạt động dạy và học; đồng thời bảo đảm hiệu quả quản trị đối với các trường sau sắp xếp.

Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn đặc thù, việc sắp xếp được tính toán trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương, không áp dụng cứng nhắc 1 tỷ lệ giảm đầu mối chung.

Những điểm trường còn cần thiết vẫn tiếp tục được duy trì; các trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục có tính chất đặc thù được xem xét theo phương án riêng.

* Xin cảm ơn ông!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Bảo vệ, hỗ trợ học sinh phát triển trên môi trường mạng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” với nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số cho học sinh; xây dựng mạng lưới hỗ trợ để các em học tập, giao tiếp, phát triển an toàn trong môi trường số.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Video

(GLO)- Trong buổi học quy chế thi chiều 10-6, một nữ sinh đã có màn "xin vía" đầy dễ thương khi mong muốn bắt tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Đằng sau khoảnh khắc ấy là quyết tâm thi tốt để thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an. 

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

null