Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, hướng tới đa lĩnh vực

(GLO)- Ngày 3-8, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) công bố quyết định thành lập 4 trường trực thuộc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới phát triển thành đại học đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, 4 trường trực thuộc vừa được thành lập gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, Trường Luật và Khoa học chính trị.

Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường cũng bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo của các trường mới.

PGS.TS. Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Luật và Khoa học chính trị. Ảnh: FTU/TTO

Theo lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, việc thành lập các trường trực thuộc là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển của nhà trường theo mô hình đại học hiện đại, tinh gọn; tăng cường tự chủ, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng lĩnh vực đào tạo; đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.

Đây là 4 trường đầu tiên được thành lập trong lộ trình xây dựng 7 trường trực thuộc theo đề án phát triển của Trường Đại học Ngoại thương. 3 trường còn lại chưa xây dựng gồm: Trường Tài chính - Kế toán, Trường Luật và Khoa học chính trị; Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật; Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Được biết, Trường Đại học Ngoại thương thành lập năm 1960, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Việt Nam, chuyên đào tạo về kinh tế, kinh doanh quốc tế và các lĩnh vực liên quan.

Trường hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, đào tạo đa dạng ngành, chương trình, bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ. Mô hình mới được kỳ vọng tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.