Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương vừa hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, trường ghi nhận nguồn tuyển chất lượng cao với hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trong đó, có 346 hồ sơ tuyển thẳng của thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường; 476 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, là những em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ngoài thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều thí sinh còn sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở trình độ cao. Trong đó, có 84 em đạt IELTS từ 8.0 trở lên, 35 em đạt HSK 6, 12 em đạt JLPT N1 và 9 em đạt DALF C1. Đây là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THPT chuyên, trường trọng điểm, trường THPT uy tín từ nhiều địa phương trên cả nước.

truong-dai-hoc-ngoai-thuong-tuyen-thang-hon-700-ho-so.jpg
Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Ảnh: Internet

Bên cạnh nhóm học sinh đạt giải quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thực hiện các chính sách tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng đặc thù như: học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật đặc biệt nặng; học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài; học sinh từ các trường dự bị đại học và các đối tượng khác.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được gửi đến email mà thí sinh đăng ký. Thí sinh đủ điều kiện cần đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2 đến ngày 14-7 theo quy định.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Còn 10 ngày nữa, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Những ngày này, tại các trường THCS, học sinh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.

null