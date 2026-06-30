(GLO)- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương vừa hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, trường ghi nhận nguồn tuyển chất lượng cao với hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trong đó, có 346 hồ sơ tuyển thẳng của thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường; 476 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, là những em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ngoài thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều thí sinh còn sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở trình độ cao. Trong đó, có 84 em đạt IELTS từ 8.0 trở lên, 35 em đạt HSK 6, 12 em đạt JLPT N1 và 9 em đạt DALF C1. Đây là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THPT chuyên, trường trọng điểm, trường THPT uy tín từ nhiều địa phương trên cả nước.

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Ảnh: Internet

Bên cạnh nhóm học sinh đạt giải quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thực hiện các chính sách tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng đặc thù như: học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật đặc biệt nặng; học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài; học sinh từ các trường dự bị đại học và các đối tượng khác.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được gửi đến email mà thí sinh đăng ký. Thí sinh đủ điều kiện cần đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2 đến ngày 14-7 theo quy định.