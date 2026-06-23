Sau đợt tập dượt nguyện vọng đại học: 5 việc thí sinh cần kiểm tra trước ngày 2-7

(GLO)- Sau đợt tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh cần rà soát kỹ thông tin cá nhân, dữ liệu học tập và phương án đăng ký trước khi hệ thống chính thức mở từ ngày 2-7.

Thứ nhất, kiểm tra lại thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập. Thí sinh cần bảo đảm các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và tài khoản đăng nhập hệ thống tuyển sinh đều chính xác.

Thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, điều kiện phụ và phương thức xét tuyển của từng ngành để tránh đăng ký sai. Ảnh: Phương Vi

Thứ hai, rà soát kết quả học tập và các dữ liệu xét tuyển. Những thông tin liên quan đến học bạ, điểm chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc các minh chứng ưu tiên cần được đối chiếu kỹ với quy định của từng cơ sở đào tạo.

Thứ ba, cập nhật thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, điều kiện phụ và phương thức xét tuyển của từng ngành để tránh đăng ký sai hoặc không đủ điều kiện.

Thứ tư, xây dựng lại danh sách nguyện vọng phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích và mong muốn theo học, thay vì chỉ căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước.

Thứ năm, ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Sau đó, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, toàn bộ dữ liệu trong giai đoạn tập dượt chỉ nhằm giúp thí sinh làm quen với hệ thống và sẽ không được sử dụng trong xét tuyển chính thức.

Vì vậy, từ ngày 2-7, thí sinh cần thực hiện lại đầy đủ các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung để bảo đảm quyền lợi xét tuyển của mình.