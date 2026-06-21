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Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an 2026: Những lưu ý đối với thí sinh

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P.V (Theo Học viên Cảnh sát Nhân dân, Đời sống và pháp luật)

(GLO)- Sáng 21-6, gần 23.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2026. Đây là kỳ thi quan trọng, kết quả được sử dụng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân.

Theo kế hoạch, kỳ thi được tổ chức tại 39 điểm thi với gần 1.000 phòng thi trên phạm vi cả nước. Các đơn vị, trường Công an nhân dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh và các điều kiện phục vụ kỳ thi.

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Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an được tổ chức nhằm phục vụ cho xét tuyển vào các trường khối Công an nhân dân.

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định, mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết như căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, giấy báo dự thi và các giấy tờ liên quan theo hướng dẫn.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài theo quy định như bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, tẩy và máy tính cầm tay được phép sử dụng. Điện thoại di động, thiết bị ghi âm, ghi hình, đồng hồ thông minh và các phương tiện thu phát thông tin tuyệt đối không được mang vào phòng thi.

Trong quá trình làm bài, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, ghi đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân, số báo danh trên giấy thi và phiếu trả lời. Việc phân bổ thời gian hợp lý, giữ tâm lý bình tĩnh sẽ giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Các chuyên gia tuyển sinh cũng khuyến cáo thí sinh nên nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống hợp lý và chủ động đến điểm thi sớm để tránh những sự cố phát sinh do thời tiết hoặc giao thông.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an được xem là một trong những căn cứ quan trọng trong công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. Vì vậy, việc nắm vững quy chế và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt.

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