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Môn tin thi tốt nghiệp THPT 2026: Tỷ lệ thí sinh dưới trung bình tăng 2,2 lần

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Một phần tư thí sinh dưới điểm trung bình môn tin học thi tốt nghiệp THPT 2026, số thí sinh đạt điểm 10 cũng giảm mạnh, theo Bộ GD-ĐT.

Phổ điểm môn tin thi tốt nghiệp THPT 2026
Phổ điểm môn tin thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo phổ điểm môn tin học thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT công bố sáng 1.7, 25% thí sinh có điểm dưới trung bình, tăng khoảng 2,2 lần so với mức 11,22% năm ngoái. Điều này diễn ra trong bối cảnh số lượng thí sinh tăng 2,4 lần, lên mức hơn 18.200 bạn.

Chung xu hướng, số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn thi này giảm xuống chỉ còn 25 bạn, thay vì tới 60 như năm ngoái. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 6,25, trong khi điểm trung bình của tất cả thí sinh là 6,07 - tất cả đều giảm so với năm ngoái.

Xét theo địa phương, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang mỗi nơi đều có 3 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nghệ An lại là 3 tỉnh đứng đầu về điểm trung bình môn tin học, lần lượt ở mức 7,503 - 7,218 - 6,924, trong bối cảnh các tỉnh này có từ 78-418 thí sinh dự thi.

So sánh các chỉ số thống kê thi môn tin với năm ngoái
So sánh các chỉ số thống kê thi môn tin với năm ngoái
Tin học là một trong những môn lựa chọn mới xuất hiện từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái
Tin học là một trong những môn lựa chọn mới xuất hiện từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái
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