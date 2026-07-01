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Phổ điểm 5 tổ hợp môn thi truyền thống A00, B00, C00, D01, A01

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Căn cứ điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm 5 tổ hợp môn thi, tương ứng với 5 khối thi truyền thống: A (toán, lý, hóa), B (toán, hóa, sinh), C (văn, sử, địa), D1 (toán, văn, tiếng Anh) và A1 (toán, lý, tiếng Anh).

Căn cứ điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm 5 tổ hợp môn thi, tương ứng với 5 khối thi truyền thống: A (toán, lý, hóa), B (toán, hóa, sinh), C (văn, sử, địa), D1 (toán, văn, tiếng Anh) và A1 (toán, lý, tiếng Anh).

Lúc 8 giờ hôm nay 1.7, ngay sau khi công bố điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi, đồng thời công bố phổ điểm theo 5 tổ hợp môn thi truyền thống: A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), D01 (toán, văn, tiếng Anh), A01 (toán, lý, tiếng Anh).

Phổ điểm năm nay được phân tích chi tiết đến từng 0,5 điểm chứ không đến từng 0,25 điểm như mọi năm.

Cùng với việc công bố phổ điểm, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố bảng bách phân vị của 5 khối thi này.

Cụ thể như sau:

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