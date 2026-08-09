Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2026: Tra cứu nhanh và chính xác ở đâu?

(GLO)- Từ ngày 9-8, điểm chuẩn đại học năm 2026 bắt đầu được nhiều trường công bố. Để biết chính xác kết quả, thí sinh nên ưu tiên tra cứu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các kênh thông tin chính thức của cơ sở đào tạo.

Trong thời điểm nhiều trường đồng loạt cập nhật kết quả, thí sinh có thể lựa chọn một số cách dưới đây để tra cứu nhanh.

Ảnh minh họa: AI

Tra cứu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT

Đây là kênh quan trọng để thí sinh kiểm tra kết quả xét tuyển. Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã sử dụng khi đăng ký nguyện vọng, sau đó vào mục tra cứu kết quả tuyển sinh để kiểm tra trạng thái trúng tuyển tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập. Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh". Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Hệ thống xét tuyển chung xử lý nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển ở 1 nguyện vọng cao nhất.

Tra cứu trên website chính thức của trường

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trên website hoặc cổng thông tin tuyển sinh chính thức. Đây cũng là nơi thí sinh có thể kiểm tra chi tiết điểm chuẩn theo từng ngành, chương trình, phương thức xét tuyển và các tiêu chí phụ nếu có.

Một số trường còn cung cấp công cụ tra cứu kết quả cá nhân. Thí sinh chỉ nên nhập thông tin hồ sơ trên website chính thức của trường, tránh truy cập những đường link không rõ nguồn gốc.

Thí sinh truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển. Tìm kiếm mục "Tin tức" hoặc "Tuyển sinh" để xem văn bản công bố điểm chuẩn chính thức kèm các tiêu chí phụ (nếu có).

Tra cứu qua Báo Gia Lai điện tử và các cơ quan báo chí

Trong thời gian công bố điểm chuẩn, nhiều cơ quan báo chí cập nhật liên tục danh sách điểm chuẩn của các trường, giúp thí sinh tìm kiếm nhanh theo tên trường hoặc ngành học.

Thí sinh theo dõi chuyên mục Giáo dục của Báo Gia Lai tại địa chỉ: https://baogialai.com.vn/giao-duc/tuyen-sinh/ để cập nhật điểm chuẩn, lịch công bố và kết quả tuyển sinh của các trường ngay khi có thông tin chính thức.

Tuy nhiên, thông tin tổng hợp chỉ nên được sử dụng để tham khảo nhanh. Sau khi tìm được điểm chuẩn, thí sinh nên đối chiếu với thông báo của trường để kiểm tra chính xác mức điểm, phương thức xét tuyển, điều kiện và tiêu chí phụ.

Thí sinh cũng cần phân biệt điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) với điểm sàn nhận hồ sơ hoặc các mức điểm dự báo được công bố trước đó.

Sau khi biết mình trúng tuyển, thí sinh cần tiếp tục theo dõi Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và thông báo của trường để thực hiện xác nhận nhập học, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan đúng thời hạn.

Đặc biệt, thí sinh không cung cấp mật khẩu tài khoản tuyển sinh, mã OTP hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn từ các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hay đường link lạ tự xưng là cán bộ tuyển sinh.