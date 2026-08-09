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Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,54

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Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 29,54.

Theo GS. Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tính tới thời điểm 13h chiều nay, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Mặc dù năm nay có thêm một số điểm mới trong công tác xét tuyển, tuy nhiên kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm theo đúng thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 29,54.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất là 29,54.

Theo đó, có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm.

14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm; có 30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm và 53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,27 điểm.

Các ngành được dự báo tiếp tục có độ cạnh tranh lớn đều có điểm chuẩn rất cao như: Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,98 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,64; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,57 điểm; Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) có điểm chuẩn là 28,47 điểm. Chương trình mới mở năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) cũng đã đạt mức điểm chuẩn rất cao là 27,97 điểm.

Hai chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là BF-E19 và EM-E17 với mức điểm là 20,06 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái. Đại học này giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng, Xét theo điểm thi đánh giá tư duy, Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo Hà Linh (TPO)

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