Điểm thi THPT 2026: Khi nào nên nộp đơn phúc khảo?

(GLO)- Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8 giờ ngày 1-7, nhiều thí sinh băn khoăn có nên nộp đơn phúc khảo bài thi hay không.

Theo quy chế hiện hành, mọi thí sinh đều có quyền đề nghị phúc khảo nếu có nhu cầu và nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1 đến hết ngày 5-7.

Thí sinh nên cân nhắc phúc khảo khi điểm thi thấp hơn đáng kể so với khả năng làm bài. Ảnh: Phương Vi

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng thí sinh nên cân nhắc phúc khảo khi điểm thi thấp hơn đáng kể so với khả năng làm bài, có sự chênh lệch bất thường so với dự đoán hoặc chỉ còn thiếu một khoảng điểm nhỏ để đạt ngưỡng tốt nghiệp hay tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mong muốn.

Ngược lại, nếu kết quả phù hợp với quá trình làm bài và đáp án dự kiến, thí sinh không nên phúc khảo chỉ vì kỳ vọng điểm sẽ tăng. Theo quy định, sau phúc khảo, điểm thi chính thức sẽ được điều chỉnh theo kết quả chấm lại, có thể tăng hoặc giảm so với điểm ban đầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, sau khi biết điểm, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian về xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học để không bỏ lỡ quyền lợi của mình.