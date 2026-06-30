8 giờ ngày mai công bố điểm thi THPT 2026: Thí sinh có thể tra cứu tại baogialai.com.vn

(GLO)- Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 8 giờ sáng ngày 1-7, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố trên toàn quốc. Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức biết điểm thi sau gần 3 tuần hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin của các sở giáo dục và đào tạo và trên báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tại box “Tra cứu điểm thi”.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website baogialai.com.vn

Sau khi công bố kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn theo thời gian quy định. Đồng thời, các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cũng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để thí sinh chủ động thực hiện.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh cần bình tĩnh, tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn những năm trước để lựa chọn, sắp xếp nguyện vọng phù hợp, qua đó nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mong muốn.