8 giờ ngày mai công bố điểm thi THPT 2026: Thí sinh có thể tra cứu tại baogialai.com.vn

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin của các sở giáo dục và đào tạo và trên báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tại box “Tra cứu điểm thi”.
Sau khi công bố kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn theo thời gian quy định. Đồng thời, các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cũng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để thí sinh chủ động thực hiện.
Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh cần bình tĩnh, tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn những năm trước để lựa chọn, sắp xếp nguyện vọng phù hợp, qua đó nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mong muốn.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi bằng một trong các hình thức sau:
1. Truy cập Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Đăng nhập bằng số Căn cước công dân/Định danh cá nhân, mật khẩu (mã đăng nhập) và mã xác nhận (captcha) Chọn mục Tra cứu kết quả để xem điểm các môn thi.
2. Tra cứu trên box "Tra cứu điểm thi" của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tại địa chỉ https://baogialai.com.vn/tra-cuu-diem-thi.html?
Thí sinh nhập số báo danh và làm theo các bước hướng dẫn để xem điểm các môn thi.
3. Tra cứu trên Trang thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tại địa chỉ: http://diemthi.gialai.edu.vn:8080/ hoặc http://14.224.159.157:8080/. Nhập Số báo danh và mã xác nhận (captcha) để tiến hành tra cứu.
4. Tra cứu trên ứng dụng iGiaLai
- Cài đặt và mở ứng dụng iGiaLai trên điện thoại.
- Tại màn hình chính, chọn chức năng "Điểm thi TN THPT".
- Nhập Số báo danh của thí sinh vào ô tra cứu, sau đó nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả thi.