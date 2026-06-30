Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

8 giờ ngày mai công bố điểm thi THPT 2026: Thí sinh có thể tra cứu tại baogialai.com.vn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng 8 giờ sáng ngày 1-7, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố trên toàn quốc. Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ chính thức biết điểm thi sau gần 3 tuần hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin của các sở giáo dục và đào tạo và trên báo điện tử của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tại box “Tra cứu điểm thi”.

tra-cuu-diem-thi-tren-gialaionline.png
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website baogialai.com.vn

Sau khi công bố kết quả, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn theo thời gian quy định. Đồng thời, các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cũng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để thí sinh chủ động thực hiện.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh cần bình tĩnh, tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn những năm trước để lựa chọn, sắp xếp nguyện vọng phù hợp, qua đó nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học và trường đại học mong muốn.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi bằng một trong các hình thức sau:

1. Truy cập Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập bằng số Căn cước công dân/Định danh cá nhân, mật khẩu (mã đăng nhập) và mã xác nhận (captcha) Chọn mục Tra cứu kết quả để xem điểm các môn thi.

2. Tra cứu trên box "Tra cứu điểm thi" của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tại địa chỉ https://baogialai.com.vn/tra-cuu-diem-thi.html?

Thí sinh nhập số báo danh và làm theo các bước hướng dẫn để xem điểm các môn thi.

3. Tra cứu trên Trang thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tại địa chỉ: http://diemthi.gialai.edu.vn:8080/ hoặc http://14.224.159.157:8080/. Nhập Số báo danh và mã xác nhận (captcha) để tiến hành tra cứu.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm trên ứng dụng iGiaLai.

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm trên ứng dụng iGiaLai.

4. Tra cứu trên ứng dụng iGiaLai

- Cài đặt và mở ứng dụng iGiaLai trên điện thoại.

- Tại màn hình chính, chọn chức năng "Điểm thi TN THPT".

- Nhập Số báo danh của thí sinh vào ô tra cứu, sau đó nhấn "Tìm kiếm" để xem kết quả thi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Dự báo phổ điểm THPT 2026: Khó xảy ra biến động lớn

Dự báo phổ điểm THPT 2026: Khó xảy ra biến động lớn

(GLO)- Sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, mặt bằng điểm thi năm nay nhiều khả năng không có biến động quá lớn, do đó điểm chuẩn đại học ở phần lớn ngành học được dự báo sẽ tương đối ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Còn 10 ngày nữa, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Những ngày này, tại các trường THCS, học sinh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.

null