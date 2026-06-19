Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội 2026 lúc 20h hôm nay

(GLO)- Tối 19/6, Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh có thể tra cứu điểm qua Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Hà Nội, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố và ứng dụng iHanoi.

Sau nhiều ngày chờ đợi, hơn 124.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 sẽ biết điểm thi trong tối 19/6. Đây là thời điểm quan trọng để phụ huynh, học sinh đối chiếu điểm thi, điểm chuẩn, xác định khả năng trúng tuyển và chuẩn bị các bước tiếp theo như phúc khảo, xác nhận nhập học hoặc nộp hồ sơ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027 lúc 20h ngày 19/6. Để tránh quá tải cục bộ, thí sinh có thể tra cứu qua nhiều kênh chính thức.

Phụ huynh nên chuẩn bị sẵn số báo danh, mã xác nhận nếu hệ thống yêu cầu, tài khoản iHanoi nếu đã đăng ký và đường truyền internet ổn định. Không nên nhập thông tin cá nhân vào các đường link lạ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình minh họa

Link tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội 2026

Phụ huynh, học sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 qua các kênh sau:

Cổng tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội:

https://diemthi.hanoi.edu.vn

Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Hà Nội:

https://hanoi.edu.vn

Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội:

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Tra cứu trực tiếp trên Cổng tuyển sinh đầu cấp:

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tuyen-sinh-10

Ứng dụng iHanoi:

Thí sinh, phụ huynh đã có tài khoản có thể đăng nhập ứng dụng iHanoi để nhận thông báo hoặc xem điểm khi hệ thống cập nhật.

Ngoài ra, thí sinh có thể xem thông tin tại trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 1 sau khi điểm thi, điểm chuẩn được công bố.

Cách 1: Tra cứu điểm trên Cổng tuyển sinh đầu cấp Hà Nội

Đây là kênh được nhiều phụ huynh sử dụng vì giao diện quen thuộc với quá trình tuyển sinh đầu cấp.

Bước 1: Truy cập địa chỉ:

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu điểm thi vào lớp 10” hoặc mục tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Bước 3: Nhập số báo danh của thí sinh.

Bước 4: Nhập mã xác nhận nếu hệ thống yêu cầu.

Bước 5: Bấm “Tra cứu” để xem kết quả.

Sau khi điểm hiển thị, phụ huynh nên chụp màn hình hoặc ghi lại điểm từng môn để đối chiếu với điểm chuẩn, phúc khảo hoặc hồ sơ nhập học nếu cần.

Cách 2: Tra cứu trên Cổng điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội

Thí sinh cũng có thể tra cứu trực tiếp tại Cổng điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Bước 1: Truy cập:

https://diemthi.hanoi.edu.vn

Bước 2: Chọn banner hoặc chuyên mục tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Bước 3: Nhập số báo danh.

Bước 4: Nhập mã xác nhận.

Bước 5: Bấm tra cứu và lưu lại kết quả.

Trong thời điểm mới mở điểm, nếu trang tải chậm hoặc báo lỗi, phụ huynh không nên bấm liên tục. Có thể chờ vài phút, làm mới trang hoặc chuyển sang Cổng tuyển sinh đầu cấp.

Cách 3: Tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội trên iHanoi

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cập nhật điểm thi trên ứng dụng iHanoi. Với những thí sinh, phụ huynh đã đăng ký tài khoản, hệ thống có thể gửi thông báo khi điểm được công bố.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã đăng ký.

Bước 3: Tìm mục giáo dục, tuyển sinh hoặc thông báo điểm thi vào lớp 10.

Bước 4: Xem kết quả và lưu lại thông tin.

Cách này phù hợp với phụ huynh sử dụng điện thoại, không tiện truy cập máy tính hoặc khi các website tra cứu có lượng truy cập lớn.

Nếu không tra cứu được điểm thì làm gì?

Trong những phút đầu sau khi Hà Nội công bố điểm thi, hệ thống có thể chậm do lượng truy cập tăng đột biến. Nếu không tra cứu được, phụ huynh nên bình tĩnh xử lý theo các bước sau:

Kiểm tra lại số báo danh

Nhiều trường hợp nhập nhầm số báo danh, thiếu số, thừa khoảng trắng hoặc nhầm với mã học sinh.

Nhập lại mã xác nhận

Nếu mã xác nhận khó nhìn, có thể tải lại mã mới rồi nhập lại.

Đổi kênh tra cứu

Nếu Cổng tuyển sinh đầu cấp bị chậm, có thể chuyển sang Cổng điểm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội hoặc ứng dụng iHanoi.

Đợi vài phút rồi tra cứu lại

Không nên truy cập liên tục nhiều lần vì có thể khiến hệ thống quá tải hơn.

Không dùng link lạ

Chỉ tra cứu tại các địa chỉ chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội, Cổng tuyển sinh đầu cấp hoặc các báo được kết nối dữ liệu.

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội 2026 diễn ra khi nào?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6.

Thí sinh dự thi 3 bài thi độc lập gồm:

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

Bài thi Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Bài thi Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Với thí sinh đăng ký vào trường chuyên, ngoài các bài thi chung, học sinh dự thi thêm môn chuyên theo quy định.

Điểm thi lớp 10 Hà Nội gồm những môn nào?

Kết quả điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 gồm điểm các môn:

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Môn chuyên nếu thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên

Sau khi có điểm thi, thí sinh cần đối chiếu với điểm chuẩn từng trường, từng nguyện vọng. Có điểm thi chưa đồng nghĩa chắc chắn trúng tuyển, vì kết quả còn phụ thuộc điểm xét tuyển, điểm chuẩn, nguyện vọng và điều kiện xét tuyển của từng loại hình trường.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 công lập Hà Nội 2026

Đối với lớp 10 THPT công lập không chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.

Công thức khái quát:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có

Điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Quy tắc xét NV1, NV2, NV3 ở Hà Nội

Năm 2026, học sinh Hà Nội được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên.

Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh không được xét tiếp nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh được xét nguyện vọng 2 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký tối thiểu 0,5 điểm.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, học sinh được xét nguyện vọng 3 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký tối thiểu 1 điểm.

Vì vậy, khi có điểm chuẩn, phụ huynh cần đọc kỹ quy định xét từng nguyện vọng, không nên chỉ so sánh điểm của con với điểm chuẩn một cách đơn giản.

Khi nào Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10?

Theo kế hoạch cập nhật, Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 trong tối 19/6.

Điểm chuẩn được công bố cho các trường THPT công lập, trường chuyên và các chương trình tuyển sinh theo quy định. Sau khi có điểm chuẩn, học sinh cần xác định mình trúng tuyển nguyện vọng nào, sau đó thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn.

Nếu thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng hoặc muốn thay đổi nguyện vọng đã xác nhận, cần thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường và hệ thống tuyển sinh. Không nên tự ý bỏ xác nhận hoặc nộp hồ sơ ở nhiều nơi nếu chưa nắm rõ quy định.

Thời gian phúc khảo điểm thi lớp 10 Hà Nội 2026

Theo kế hoạch, từ ngày 19/6 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Thí sinh nên cân nhắc phúc khảo nếu điểm một môn thấp bất thường so với bài làm dự kiến, điểm lệch nhiều so với năng lực hoặc chỉ thiếu rất ít so với ngưỡng trúng tuyển.

Phúc khảo là quyền của thí sinh, nhưng không nên nộp theo tâm lý “cứ thử xem sao”. Phụ huynh cần đối chiếu bài làm, điểm dự kiến và mốc thời gian nộp đơn để quyết định.

Những việc cần làm ngay sau khi tra cứu điểm

1. Chụp màn hình kết quả điểm thi

Lưu lại điểm từng môn, số báo danh và thời điểm tra cứu.

2. Tính điểm xét tuyển

Cộng điểm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.

3. Đối chiếu điểm chuẩn từng trường

Không kết luận trúng tuyển chỉ dựa vào điểm thi. Cần chờ điểm chuẩn chính thức.

4. Kiểm tra cơ hội NV2, NV3

Lưu ý điều kiện chênh điểm khi xét nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

5. Cân nhắc phúc khảo nếu điểm bất thường

Nộp đơn từ 19/6 đến 25/6 theo hướng dẫn của trường.

6. Chuẩn bị hồ sơ nhập học

Sau khi biết trúng tuyển, cần theo dõi lịch xác nhận nhập học và nộp hồ sơ.

5 lỗi phụ huynh dễ mắc khi tra cứu điểm

Nhập sai số báo danh.

Dùng đường link không chính thức.

Tưởng có điểm thi là biết ngay đỗ trường nào.

Không kiểm tra điều kiện xét NV2, NV3.

Quên thời hạn phúc khảo và xác nhận nhập học.

Cập nhật liên tục điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026

Bài viết sẽ tiếp tục cập nhật khi Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức mở hệ thống tra cứu điểm, công bố điểm chuẩn và hướng dẫn xác nhận nhập học.

Trong thời điểm hệ thống vừa mở, phụ huynh, học sinh nên bình tĩnh, tra cứu trên kênh chính thức, lưu lại kết quả và đọc kỹ hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội. Điểm thi là bước đầu, còn điểm chuẩn, nguyện vọng, phúc khảo và xác nhận nhập học mới quyết định thí sinh sẽ học ở đâu trong năm học 2026-2027.