Cách tra cứu điểm thi vào lớp 10 TP.HCM 2026 nhanh, chính xác nhất

(GLO)- Từ 9h ngày 19/6, TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 năm 2026. Thí sinh tra cứu bằng số báo danh trên cổng điểm thi của Sở GD-ĐT

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Sau nhiều ngày chờ đợi, hơn 151.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM năm 2026 chính thức bước vào thời điểm quan trọng: tra cứu điểm thi, tính điểm xét tuyển và chờ điểm chuẩn.

Theo lịch cập nhật mới nhất, điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2026-2027 được công bố lúc 9h ngày 19/6. Trước thời điểm mở điểm, cổng tra cứu của Sở GD-ĐT TP.HCM hiển thị thông báo hệ thống chưa mở và đề nghị thí sinh quay lại sau 9h ngày 19/6/2026.

Phụ huynh, học sinh cần chuẩn bị sẵn số báo danh, số định danh cá nhân, mật khẩu hệ thống tuyển sinh và đường truyền internet ổn định để tra cứu nhanh, tránh nhầm lẫn với các đường link không chính thức.

Hình minh họa

Link tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM 2026

Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 qua các kênh sau:

Cổng điểm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM: https://diemthi.hcm.edu.vn/

Hệ thống tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: https://ts10.hcm.edu.vn/

Cổng thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM: https://hcm.edu.vn/

Trong đó, cổng điểm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM là kênh tra cứu trực tiếp bằng số báo danh. Hệ thống tuyển sinh lớp 10 là kênh đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp trong quá trình đăng ký tuyển sinh.

Cách 1: Tra cứu bằng số báo danh trên cổng điểm thi của Sở

Đây là cách đơn giản nhất, phù hợp với phụ huynh và học sinh chỉ cần xem nhanh điểm từng môn.

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://diemthi.hcm.edu.vn/

Bước 2: Nhập số báo danh của thí sinh vào ô tra cứu.

Bước 3: Bấm “Tra cứu” hoặc “Xem điểm”.

Bước 4: Chụp màn hình hoặc ghi lại điểm từng môn để đối chiếu khi cần.

Kết quả hiển thị gồm điểm các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Với thí sinh dự thi lớp chuyên hoặc tích hợp, hệ thống có thể hiển thị thêm điểm môn chuyên hoặc môn tích hợp.

Cách 2: Tra cứu trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 TP.HCM

Cách này phù hợp với những thí sinh muốn kiểm tra thông tin trên hồ sơ tuyển sinh, nguyện vọng và kết quả liên quan.

Bước 1: Truy cập: https://ts10.hcm.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp.

Bước 3: Vào mục tra cứu kết quả hoặc thông tin tuyển sinh.

Bước 4: Kiểm tra điểm thi, lưu lại kết quả và tiếp tục theo dõi thông báo điểm chuẩn.

Nếu hệ thống yêu cầu xác thực bảo mật hoặc bị quá tải, phụ huynh nên chờ ít phút rồi truy cập lại, tránh nhập sai mật khẩu nhiều lần.

Nếu không tra cứu được điểm thì làm gì?

Trong thời điểm mới mở điểm, hệ thống có thể quá tải vì lượng truy cập lớn. Nếu không tra cứu được ngay, phụ huynh không nên quá lo lắng.

Một số cách xử lý:

Kiểm tra lại số báo danh.Nhiều trường hợp nhập thừa ký tự, thiếu số hoặc nhầm số báo danh với mã hồ sơ.

Tải lại trang sau vài phút.Không nên bấm liên tục quá nhiều lần nếu hệ thống chậm.

Đổi trình duyệt hoặc thiết bị.Có thể thử trên điện thoại, máy tính, trình duyệt khác hoặc dùng mạng ổn định hơn.

Dùng kênh tra cứu thứ hai.Nếu cổng điểm thi chậm, có thể thử hệ thống tuyển sinh lớp 10.

Không nhập thông tin cá nhân vào link lạ.Chỉ tra cứu qua cổng chính thức của Sở GD-ĐT TP.HCM hoặc các kênh báo chí được phép kết nối dữ liệu.

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM 2026 diễn ra khi nào?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán làm bài trong 120 phút mỗi môn; Ngoại ngữ làm bài trong 90 phút.

Với thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp, các em dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp theo quy định.

Đây là kỳ thi có quy mô rất lớn tại TP.HCM, với hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Điểm thi lớp 10 TP.HCM gồm những môn nào?

Kết quả điểm thi lớp 10 TP.HCM năm 2026 gồm:

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

Môn chuyên hoặc môn tích hợp nếu thí sinh có đăng ký dự thi

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều tính hệ số 1 đối với lớp 10 thường.

Sau khi có điểm thi, thí sinh cần tiếp tục theo dõi điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp và lớp 10 thường.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 thường TP.HCM

Đối với lớp 10 công lập không chuyên, điểm xét tuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Toán + Điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có

Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Cần lưu ý: điểm thi không phải là điểm chuẩn. Có điểm thi mới chỉ là bước đầu. Thí sinh phải chờ Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn để biết mình trúng tuyển nguyện vọng nào.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 chuyên

Đối với lớp chuyên, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Toán + Điểm môn chuyên x 2

Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đã dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm nội quy thi và các bài thi đều đạt mức điểm theo yêu cầu.

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp trước. Học sinh trúng tuyển chuyên, tích hợp sẽ thực hiện nhập học theo lịch riêng trước khi công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 tích hợp

Với chương trình tích hợp, điểm xét tuyển được tính tùy nhóm thí sinh.

Nếu học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp ở cấp THCS:

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Toán + Điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9

Nếu học sinh chưa học chương trình tích hợp ở cấp THCS nhưng đăng ký dự thi tích hợp:

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Toán + Điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp

Phụ huynh nên đối chiếu đúng nhóm của con để tránh tính nhầm điểm xét tuyển.

Khi nào TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10?

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn lớp 10 theo từng nhóm.

Thông thường, điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp được công bố trước. Sau đó, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Thí sinh cần theo dõi liên tục website của Sở GD-ĐT TP.HCM, hệ thống tuyển sinh lớp 10 và thông báo từ trường THCS nơi đã học để không bỏ lỡ mốc nộp hồ sơ, phúc khảo hoặc xác nhận nhập học.

Có nên phúc khảo điểm thi lớp 10 không?

Sau khi biết điểm, nếu thí sinh thấy điểm một môn thấp bất thường so với bài làm dự kiến, có thể cân nhắc nộp đơn phúc khảo.

Nên cân nhắc phúc khảo khi:

Điểm thấp bất thường so với năng lực và bài làm thực tế.

Chỉ thiếu rất ít điểm so với ngưỡng dự kiến.

Có nghi ngờ sai sót kỹ thuật hoặc điểm số không khớp.

Không nên phúc khảo chỉ vì tâm lý “cứ thử xem sao” nếu điểm đã sát với dự đoán và không có căn cứ rõ ràng.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn theo thời gian quy định tại nơi đã học.

Box: Những việc cần làm ngay sau khi tra cứu điểm

1. Chụp màn hình kết quả điểm thi

Lưu lại điểm từng môn, số báo danh và thời điểm tra cứu.

2. Tính điểm xét tuyển

Cộng đúng điểm 3 môn và điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.

3. Đối chiếu với nguyện vọng đã đăng ký

Nhớ rằng thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào sẽ học ở nguyện vọng đó, không được đổi.

4. Theo dõi điểm chuẩn chuyên, tích hợp, thường

Không vội kết luận trúng tuyển chỉ dựa vào điểm thi.

5. Cân nhắc phúc khảo nếu điểm bất thường

Nộp đơn đúng thời hạn và đúng nơi theo hướng dẫn.

6. Chuẩn bị hồ sơ nhập học

Khi có điểm chuẩn, cần thực hiện đúng thời gian trường thông báo.

5 lỗi phụ huynh dễ mắc khi tra cứu điểm

Nhập nhầm số báo danh.

Dùng link tra cứu không chính thức.

Quên mật khẩu hệ thống tuyển sinh lớp 10.

Tưởng có điểm thi là biết ngay trúng tuyển.

Không lưu lại kết quả để đối chiếu khi cần phúc khảo.

Cập nhật liên tục điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2026

Bài viết sẽ tiếp tục cập nhật khi Sở GD-ĐT TP.HCM mở hệ thống tra cứu điểm, công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp và lớp 10 thường.

Trong thời điểm hệ thống vừa mở, phụ huynh và học sinh nên bình tĩnh, ưu tiên tra cứu trên kênh chính thức, lưu lại kết quả và chờ điểm chuẩn. Điểm thi là dữ liệu đầu tiên, nhưng điểm chuẩn, nguyện vọng và thời hạn nhập học mới là những yếu tố quyết định việc thí sinh trúng tuyển vào trường nào.