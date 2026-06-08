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Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”

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HUỲNH VĂN THIÊN
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(GLO)- Sáng ngày 8-6, Trung tâm Chính trị phường Bình Định phối hợp với Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường An Nhơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng với chủ đề “Đảng ta thật là vĩ đại”, lớp thứ nhất năm 2026.

Dự lễ khai giảng và trực tiếp báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Nhơn; đồng chí Bùi Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Bình Định cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ liên quan.

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Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 162 học viên là cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường tiểu học trên địa bàn phường An Nhơn. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 8-đến ngày 10-6), học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, học viên còn tham gia một buổi tham quan thực tế theo chương trình bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được củng cố và nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh lịch sử và những cống hiến to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đồng thời tăng cường niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

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