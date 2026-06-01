(GLO)- Sáng 1-6, Trung tâm Chính trị phường Bình Định tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ 2 năm 2026.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thanh Thảo, Giám đốcTrung tâm Chính trị phường; đội ngũ giảng viên của Trung tâm và 90 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc các Đảng ủy phường, xã: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và An Nhơn Tây.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, học viên sẽ tham gia hoạt động tham quan thực tế và hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, nâng cao nhận thức chính trị, giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.