Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ 2 năm 2026

HUỲNH VĂN THIÊN
(GLO)- Sáng 1-6, Trung tâm Chính trị phường Bình Định tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ 2 năm 2026.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thanh Thảo, Giám đốcTrung tâm Chính trị phường; đội ngũ giảng viên của Trung tâm và 90 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc các Đảng ủy phường, xã: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và An Nhơn Tây.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, học viên sẽ tham gia hoạt động tham quan thực tế và hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, nâng cao nhận thức chính trị, giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

