Các địa phương tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

(GLO)- Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, những ngày qua, Đảng ủy các địa phương: Bồng Sơn, Tuy Phước, Kbang và Kông Chro đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tại phường Bồng Sơn, ngày 18-5, Đảng ủy phường tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 11 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức, tập trung tuyên truyền những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Với sự chuẩn bị công phu, tinh thần tự tin và bản lĩnh, các thí sinh đã thể hiện phần thi thuyết trình sinh động, kết hợp trình chiếu trực quan, trả lời sâu sắc các câu hỏi của Ban giám khảo. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Phan Thị Ngọc Lan (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn); 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Cùng ngày, Đảng ủy xã Tuy Phước khai mạc Hội thi với sự tham gia của 15 thí sinh là cán bộ, đảng viên đến từ các chi bộ, cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn xã.

Các thí sinh tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn tại cơ sở. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trước đó vào ngày 14-5, tại xã Kông Chro, Đảng ủy xã tổ chức Hội thi với sự tham gia của 21 thí sinh. Qua đánh giá, Ban tổ chức lựa chọn 20 thí sinh có đề cương chất lượng tốt bước vào phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Các thí sinh thực hiện đầy đủ 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Nội dung các chuyên đề tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời gắn với các vấn đề thực tiễn như chuyển đổi số trong giáo dục, đổi mới công tác tuyên truyền miệng, xây dựng giáo dục xanh… Qua hội thi, các thí sinh thể hiện phong thái tự tin, lập luận chặt chẽ, kỹ năng trình bày thuyết phục và khả năng liên hệ thực tiễn sinh động. Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Cường (Chi bộ cơ sở Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai), giải Nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Liên (Chi bộ cơ sở Trường TH Chu Văn An), cùng nhiều giải thưởng khác.

Tối 14-5, Đảng ủy xã Kbang cũng tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi thu hút 23 thí sinh tham gia vòng sơ khảo; Ban giám khảo đã lựa chọn 10 thí sinh có bài thi chất lượng vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nhiều phần thi được đầu tư công phu, có số liệu, dẫn chứng sát thực tiễn địa phương, làm nổi bật những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo (Chi bộ Công an), cùng 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc.

Thông qua hội thi tại các địa phương đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chính trị và phương pháp truyền đạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.