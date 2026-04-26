8 đội bóng tranh tài Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ dân tộc thiểu số Đức Cơ


(GLO)- Chiều 25-4, tại sân bóng đá Giang Nam (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), đã khai mạc Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ dân tộc thiểu số Đức Cơ tranh cúp Gạo sạch An Phát 2026.

Giải quy tụ hơn 130 cầu thủ đến từ 8 đội bóng phong trào thuộc các câu lạc bộ bóng đá dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đức Cơ và xã Ia Mơ.

z7762898316490-6149535659371f43c57ed84a0b7d1e0c.jpg
Các đội tham gia giải đấu. Ảnh: Nam Lê

Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết; 2 đội thắng bán kết sẽ tranh chung kết để xác định ngôi vô địch. Giải đấu tổ chức theo thể thức sân 7 người, dự kiến trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29-4.

Giải đấu nhằm chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

null