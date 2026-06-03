Gần 200 vận động viên tham gia đạp xe hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới

(GLO)- Sáng 3-6, Liên đoàn Xe đạp Thể thao tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đạp xe hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới (3-6) với sự tham gia của gần 200 vận động viên và người yêu thích bộ môn xe đạp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia chương trình có các câu lạc bộ: Xe đạp Gia Lai, Gia Linh, UN-81, Đại Đoàn Kết, Pleiku, Hoàng Lan Biển Hồ Xanh, Pleiku Phố cùng nhiều câu lạc bộ, nhóm xe đạp phong trào khác và các vận động viên tự do trên địa bàn tỉnh.

Các câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình đạp xe hưởng ứng Ngày Xe đạp Thế giới (3-6). Ảnh: Ngọc Duy

Đoàn xuất phát từ Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), các cua rơ đi qua ngã ba Hoa Lư, đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Biển Hồ, Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ) và ngược lại với tổng quãng đường hơn 35 km.

Chương trình góp phần lan tỏa phong trào đạp xe trong cộng đồng, khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường và xây dựng lối sống xanh, năng động.

Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn tỉnh giao lưu, kết nối, chia sẻ niềm đam mê với bộ môn xe đạp, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên và cảnh quan của phố núi Gia Lai.