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Cặp VĐV Đào Thị Hồng Nữ và Nguyễn Lê Huy Hiện vô địch Giải pickleball Royal Park Tú CNC năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 2-8, tại sân Pickleball Royal Park (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Giải pickleball Royal Park Tú CNC năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 64 vận động viên (VĐV).

Các VĐV tranh tài ở nội dung đôi hỗn hợp 5.3; được chia thành 8 bảng (mỗi bảng 4 đội). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16; sau đó tiếp tục thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Kết quả, cặp VĐV Đào Thị Hồng Nữ và Nguyễn Lê Huy Hiện (phường Quy Nhơn Nam) giành ngôi vô địch sau khi vượt qua nhiều cặp đấu.

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Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các cặp VĐV giành thành tích cao tại giải. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 1-8, các VĐV đã có buổi giao lưu cùng anh Nguyễn Anh Thắng - VĐV chuyên nghiệp thi đấu ở bộ môn pickleball tại sân Pickleball Royal Park.

Hiện anh Thắng đang sở hữu kênh TikTok với hơn 68,2 nghìn lượt theo dõi, thường xuyên chia sẻ các bài tập và kỹ năng giúp người chơi pickleball nâng cao trình độ chuyên môn.

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VĐV Nguyễn Anh Thắng hướng dẫn kỹ thuật chơi pickleball cơ bản cho các học viên tham gia buổi giao lưu. Ảnh: H.V

Tại buổi giao lưu, anh Thắng đã hướng dẫn các kỹ thuật chơi pickleball cơ bản như: cách cầm vợt, tư thế đứng, bộ chân di chuyển, chiến thuật thi đấu và trực tiếp thực hành trên sân cùng các VĐV.

Hoạt động được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, cọ xát cho những người yêu thích pickleball. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn này trên địa bàn tỉnh; kết nối cộng đồng người chơi, nâng cao trình độ chuyên môn và lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh.

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