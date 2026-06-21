Phường Pleiku đứng nhất toàn đoàn Giải việt dã Đại hội TDTT năm 2026

(GLO)- Sáng 21-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình Chạy hưởng ứng Lễ hội Du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026” và Giải việt dã Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

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Tham dự chương trình có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: H.V

Các lực lượng tham dự Chạy hưởng ứng Lễ hội Du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”. Ảnh: H.V

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Chương trình Chạy hưởng ứng khai mạc Lễ hội Du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026” thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và võ sinh tham gia.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe; đồng thời thể hiện sự đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng Lễ hội Du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và lối sống năng động trong cộng đồng. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ phát động, Giải việt dã Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 108 vận động viên (VĐV) đến từ 24 xã, phường.

Các VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn. Trong đó, VĐV nam thi đấu cự ly 7 km, VĐV nữ thi đấu cự ly 5 km.

Kết thúc giải đấu, VĐV Quách Thị Thùy Trang (xã Biển Hồ) giành giải nhất nội dung cá nhân nữ; Lê Trọng Khang (xã Kbang) đoạt giải nhất nội dung cá nhân nam.

Ở nội dung đồng đội, phường Quy Nhơn giành vị trí nhất đồng đội nữ; phường Pleiku xếp nhất đồng đội nam. Ở nội dung toàn đoàn, phường Pleiku đoạt vị trí nhất toàn đoàn; phường Quy Nhơn xếp thứ nhì; xã Kbang và phường Quy Nhơn Nam đồng hạng ba.

Giải đấu không chỉ là dịp đánh giá phong trào tập luyện TDTT quần chúng tại các địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới xây dựng lối sống năng động, lành mạnh trong nhân dân.