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Thời sự

Gia Lai chào hè năm 2026 với đại tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc

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HUỲNH VỸ DƯƠNG LINH
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(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai khai mạc Chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách.

Gia Lai - Mùa hè vẫy gọi

Từ đại ngàn hùng vĩ của Pleiku đến biển xanh bao la của Quy Nhơn, từ không gian văn hóa cồng chiêng đến những làng chài ven biển, Gia Lai đang mở ra một không gian du lịch mới - nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp trong một hành trình trải nghiệm độc đáo.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ nói về sự gặp gỡ của núi rừng và biển cả, mà còn thể hiện khát vọng kết nối những giá trị khác biệt để tạo nên một sức hút mới, một động lực mới cho phát triển.

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Tiết mục “Gia Lai tầm cao mới” với sự trình diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: Dương Linh
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Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã gợi mở hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: Dương Linh

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến với Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, chạm, cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: “Lễ hội là lời chào thân tình của Gia Lai gửi đến bạn bè, du khách gần xa; đồng thời là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội hợp tác, phát triển mới. Qua đó, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và mang bản sắc riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam”.

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Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội du lịch hè Gia Lai năm 2026. Ảnh: Dương Linh
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Tiết mục mashup “Ngẫu hứng bài chòi” do ca sĩ Hồng Gấm thể hiện. Ảnh: Dương Linh
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Tiết mục “Mùa hè tuyệt vời” với sự trình bày của ca sĩ Felix Tiến Quang và Liz Ngụy Thùy Linh. Ảnh: Dương Linh
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Ca sĩ Nguyễn Hùng trò chuyện cùng khán giả. Ảnh: Dương Linh

Gia Lai hôm nay không chỉ là niềm tự hào của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

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Ca sĩ Nguyễn Hùng - người con của quê hương Gia Lai - thể hiện ca khúc “Hẹn lần sau”. Ảnh: Dương Linh

Hòa chung không khí sôi động của mùa hè, chương trình nghệ thuật đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc như: “Ngẫu hứng bài chòi”, “Em trong mắt tôi”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Vũ điệu cồng chiêng”, “Phép màu”, “Hẹn lần sau”, “Tên tôi Việt Nam”, “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy”... qua phần thể hiện của các ca sĩ Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Liz Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Hùng cùng các nghệ sĩ, diễn viên.

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Tiết mục "Tên tôi Việt Nam" do ca sĩ, rapper Phúc Bồ, Rick trình bày. Ảnh: Dương Linh

Các tiết mục được dàn dựng, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, nghệ thuật truyền thống, mang hình ảnh đặc trưng của vùng đất biển - đại ngàn. Người xem hòa mình vào không gian văn hóa, du lịch đầy sắc màu, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc riêng của Gia Lai.

Chill cùng thần tượng

Ở phần 2 mang tên "Chill cùng thần tượng" (bắt đầu từ 21 giờ 20 phút), không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến.

Những ca khúc sôi động như “Phơi cháy máy”, “Nước hoa”, “Đường vào tim em”, “Tỏa sáng những vì sao”, “Lời đường mật”, “24h” khuấy động sân khấu qua phần trình diễn của Kay Trần, LyLy và Liz Ngụy Thùy Linh… mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động.

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Với phong cách trình diễn sôi động và đầy năng lượng, ca sĩ Kay Trần đã mang đến những tiết mục bùng nổ, thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Ảnh: Huỳnh Vỹ
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Người hâm mộ ca sĩ Kay Trần cổ vũ hết mình vì thần tượng. Ảnh: Huỳnh Vỹ
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Ca sĩ LyLy mang đến những giai điệu trẻ trung, ngọt ngào, góp phần khuấy động không khí đêm hội “Gia Lai chào hè năm 2026”. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Mang đậm hơi thở núi rừng Tây Bắc, các ca khúc “Thanh âm miền núi”, “Người miền núi chất” và “À lôi” qua phần trình diễn của Double2T đã khuấy động sân khấu, đưa khán giả từ không gian đại ngàn đến với nhịp sống sôi động của miền biển.

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Double2T khuấy động sân khấu bằng nhiều ca khúc nổi tiếng, đã làm nên tên tuổi cho anh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

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Đông đảo khán giả hòa mình vào những giai điệu sôi động, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại đêm khai mạc Lễ hội. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Em Nguyễn Ngô Trung Sơn (16 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Em rất mong chờ chương trình vì có nhiều ca sĩ nổi tiếng mà giới trẻ yêu thích, đặc biệt là Nguyễn Hùng và Double2T. Em và các bạn đã hẹn nhau đến từ sớm để theo dõi chương trình, vì em tin rằng đêm nhạc sẽ rất sôi động và góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với nhiều du khách hơn”.

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Hàng nghìn người dân và du khách phủ kín Quảng trường Nguyễn Tất Thành để thưởng thức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”. Ảnh: Nguyễn Dũng
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