Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Từ thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh miễn phí đến chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, những việc làm ý nghĩa đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Minh Sang (phường Quy Nhơn), sáng 26-7. Ảnh: Nhật Trường

Những cuộc gặp tháng 7

Ở tuổi 97, đôi tai của ông Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) không còn nghe rõ. Thế nhưng, khi đoàn công tác của tỉnh đến thăm, niềm xúc động vẫn hiện rõ trên gương mặt người lính già.

Ông siết chặt tay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương rồi chậm rãi đưa mọi người vào căn phòng nhỏ lưu giữ những kỷ vật của một thời trận mạc.

Ông Lưu Thế Quý (giữa) giới thiệu với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (ngoài cùng) tấm ảnh chụp cùng cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: P.D

Trên tường là những bức ảnh ông chụp cùng đồng đội trên nóc hầm tướng De Castries trong lần trở lại Điện Biên Phủ và bức ảnh chụp cùng người đồng đội - cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Với ông, đó là những ký ức không bao giờ phai.

Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong đội hình Trung đoàn 66 (Đại đoàn 304), ông từng chiến đấu cùng đồng chí Lê Khả Phiêu trước khi chuyển về Trung đoàn 57.

Thay cha chia sẻ, anh Lưu Cường Quyền cho biết, ông luôn nhắc con cháu biết trân trọng cuộc sống hôm nay và ghi nhớ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với gia đình người có công trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Thủy kể về quá trình tham gia chiến đấu và hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: P.D

Niềm xúc động ấy cũng hiện rõ trên gương mặt thương binh Nguyễn Xuân Thủy (thôn Mỹ Thạch, xã Chư Sê). Gia đình ông có ba người con thì hai người mang di chứng chất độc da cam, trong đó người con út thường xuyên lên cơn động kinh, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Dẫu vậy, gần 20 năm qua, từ khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (trước đây) được thành lập đến khi giải thể năm 2025, ông vẫn đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội, miệt mài vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ những gia đình có nạn nhân chất độc da cam.

Nhìn lại chặng đường ấy, ông Thủy chỉ khiêm tốn nói: “Những việc mình làm chưa thấm thía gì so với sự hy sinh của đồng chí, đồng đội”.

Tháng 7 về luôn gợi trong Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Huy (SN 1954, phường Hoài Nhơn) niềm xúc động khi nhớ về đồng đội trong Đội Thiếu niên quyết tử diệt ác Hoài Nhơn, thường gọi là “Đội Chim Én”. Những ký ức về một thời đấu tranh chống Mỹ - ngụy vẫn in đậm trong tâm trí bà.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải (bên phải) thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Huy (phường Hoài Nhơn). Ảnh: N.H

Năm 1969, trước sự đàn áp, khủng bố của địch, những thanh niên địa phương đã hun đúc lòng căm thù, ý chí kiên cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dù tuổi cao, bà Huy vẫn tích cực tham gia các hoạt động tri ân. “Còn sức khỏe và đi lại được, tôi vẫn còn đồng hành cùng các chương trình của phường. Sự quan tâm chân thành của lãnh đạo và nhân dân địa phương khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng và phấn khởi”, bà Huy tâm sự.

Mạch nguồn tri ân được nối dài

Không chỉ được nối dài qua những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi nghĩa tình, mạch nguồn tri ân còn được thể hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực trên khắp địa bàn tỉnh.

Trong hai ngày 22 và 23-7, Bệnh viện Quân y 15 phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.300 người dân tại hai xã biên giới Ia Chia và Ia Dom, trong đó có nhiều trường hợp chính sách.

Sau khi được thăm khám và nhận quà, thương binh hạng 1/4 Võ Quốc Hùng (thôn Mook Đen, xã Ia Dom) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị. Theo ông, sự trân trọng ấy là nguồn động viên lớn đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Thương binh Võ Quốc Hùng (thôn Mook Đen, xã Ia Dom) được y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 thăm khám sức khỏe. Ảnh: P.D

Tại xã biên giới Ia Chia, các hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ. Địa phương đã trao 55 suất quà từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công; tiếp nhận, trao quà của tỉnh đến các đối tượng chính sách tiêu biểu; đồng thời đưa 23 thân nhân liệt sĩ đi lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Chia, cho biết địa phương còn phối hợp với các đơn vị quân đội chỉnh trang Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn xã, huy động 112 ngày công để vệ sinh, trồng cây xanh và hoàn thiện hơn 150 m² nền bê tông, góp phần tạo không gian tưởng niệm khang trang, trang nghiêm.

Ở phường Hoài Nhơn, công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Toàn phường hiện có hơn 2.300 liệt sĩ, trên 2.000 thương binh, bệnh binh, gần 4.000 người có công với cách mạng, 8 Anh hùng LLVT nhân dân và 505 mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch UBND phường Đặng Đức Toàn nhấn mạnh: Phong trào “Toàn dân chăm sóc người có công” được phường triển khai sâu rộng với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị và DN.

Riêng năm nay, phường đã phối hợp thăm hỏi, trao quà cho hơn 3.000 lượt người có công và thân nhân người có công; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa. Các chế độ ưu đãi hằng tháng được chi trả đầy đủ, kịp thời với hơn 5,7 tỷ đồng.

Không chỉ tại các địa phương, Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) cũng là nơi nghĩa tình được gìn giữ mỗi ngày. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Ánh Nguyệt cho biết đơn vị hiện nuôi dưỡng, chăm sóc 9 người có công với cách mạng, gồm 3 thương bệnh binh, 3 người có công, 2 thân nhân liệt sĩ và 1 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Những năm qua, cơ sở vật chất của trung tâm không ngừng được đầu tư; nhờ sự chăm sóc tận tình, sức khỏe và tinh thần của các cụ luôn ổn định.

Những hoạt động tri ân không chỉ diễn ra trong tháng 7 mà còn được duy trì thường xuyên, thể hiện trách nhiệm, tình cảm với người có công, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.