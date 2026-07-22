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Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh

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(GLO)- Sáng 22-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, động viên và trao quà cho các thương binh, bệnh binh tiêu biểu tại 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thịnh.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm các thương binh gồm: Bá Nguyên (thôn K2, xã Vĩnh Sơn), Đinh Bắc (thôn K4, xã Vĩnh Sơn); bệnh binh Đinh Đen (làng Kon Tơ Lok, xã Vĩnh Thịnh) và thương binh Nguyễn Thị Hương (thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh).

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bên phải) thăm, tặng quà cho thương binh Bá Nguyên tại xã Vĩnh Sơn. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương, bệnh binh và gia đình; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, gìn giữ như những giá trị bền vững, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Trao những phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục là điểm tựa tinh thần trong gia đình và cộng đồng, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho bệnh binh Đinh Đen tại xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: Bình Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình.

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