Bế mạc môn kickboxing Đại hội TDTT và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 19-6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bế mạc môn kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Ở nội dung thuộc chương trình Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai, xã Tuy Phước xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xếp thứ nhì với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ; phường Hoài Nhơn Bắc đứng thứ ba với thành tích 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Võ đường Đỗ Thanh Tấn đoạt cúp vô địch Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: H.V

Tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026, võ đường Đỗ Thanh Tấn đoạt giải nhất toàn đoàn với 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; CLB võ thuật Hoài Ân xếp thứ nhì với 3 HCV và 4 HCĐ; võ đường Năm Phương đứng thứ ba với 2 HCV và 3 HCB.

Môn kickboxing Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai và Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 19-6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Quảng trường Nguyễn Tất Thành; thu hút 91 vận động viên đến từ 15 đoàn xã, phường tham gia tranh tài ở 18 nội dung. Trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân từ 45-75 kg, nữ thi đấu 8 hạng cân từ 46-69 kg.

Trong khi đó, Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 161 vận động viên đến từ 45 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp ở nội dung lowkick với 25 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi.

Cụ thể, lứa tuổi 13-14 thi đấu 10 hạng cân gồm 5 hạng cân nam từ 45-57 kg và 5 hạng cân nữ từ 42-54 kg; lứa tuổi 15-16 thi đấu 15 hạng cân gồm 8 hạng cân nam từ 45-67 kg và 7 hạng cân nữ từ 42-60 kg.