FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam cùng bảng Thái Lan

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan; giải diễn ra tại Indonesia từ 24/9 đến 3/10.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Giải đấu mới do FIFA quản lý dự kiến diễn ra tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 3/10/2026.

Hình minh họa (AI)

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu nào?

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải bóng đá quốc tế cấp đội tuyển quốc gia lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý và điều hành của FIFA. Giải đấu tách biệt hoàn toàn với ASEAN Championship, trước đây được người hâm mộ Việt Nam quen gọi là AFF Cup.

Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup được bố trí trong khung lịch FIFA Days. Nhờ đó, các đội tuyển có quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất, kể cả những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

Kết quả các trận đấu cũng được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số dành cho những trận quốc tế diễn ra trong FIFA Days. Vì vậy, giá trị chuyên môn và tác động đến thứ hạng của giải đấu này có thể lớn hơn những giải giao hữu thông thường.

FIFA ASEAN Cup khác ASEAN Championship thế nào?

Nội dung FIFA ASEAN Cup 2026 ASEAN Championship 2026 Đơn vị quản lý FIFA Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Thời gian 24/9 – 3/10/2026 24/7 – 26/8/2026 Tính chất Giải đấu mới, lần đầu tổ chức Giải vô địch Đông Nam Á truyền thống Lịch thi đấu Trong FIFA Days Ngoài FIFA Days Địa điểm Division 1 tại Indonesia; Division 2 tại Hong Kong (Trung Quốc) Các đội thi đấu sân nhà, sân khách Lực lượng Có điều kiện triệu tập cầu thủ mạnh nhất Một số đội có thể khó gọi cầu thủ ở nước ngoài Điểm FIFA Được tính theo hệ số FIFA Days Tính theo quy định từng trận quốc tế

Việc phân biệt hai giải đấu rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đang bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Championship 2026, trong khi FIFA ASEAN Cup là sân chơi hoàn toàn mới diễn ra sau đó.

Phân chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Giải đấu được chia thành hai hạng gồm Division 1 và Division 2. Tổng cộng 14 đội tuyển góp mặt theo danh sách vừa được công bố.

Division 1 – tổ chức tại Indonesia

Bảng A Bảng B Indonesia Việt Nam Ấn Độ Thái Lan Malaysia Philippines Singapore Pakistan

Division 2 – tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc)

Bảng A Bảng B Hong Kong (Trung Quốc) Campuchia Myanmar Lào Brunei Timor-Leste

Division 1 quy tụ phần lớn những đội tuyển có thứ hạng cao trong khu vực, đồng thời có thêm Ấn Độ và Pakistan. Division 2 gồm các đội bóng đang trong quá trình phát triển và thu hẹp khoảng cách chuyên môn.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng nào?

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 cùng ba đối thủ:

Thái Lan

Philippines

Pakistan

Đây là bảng đấu có sự phân hóa khá rõ. Thái Lan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cũng là đội có thứ hạng FIFA cao nhất bảng. Philippines đứng dưới Việt Nam nhưng tiềm ẩn nhiều khó khăn khi có đầy đủ cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Pakistan bị đánh giá thấp nhất, song lại là đối thủ ít quen thuộc.

Thứ hạng FIFA của các đội bảng B

Đội tuyển Thứ hạng FIFA tháng 7/2026 Thái Lan 94 Việt Nam 99 Philippines 135 Pakistan 198

Khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ là năm bậc. Điều này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội không chỉ ảnh hưởng đến cục diện bảng đấu mà còn có ý nghĩa trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu Đông Nam Á.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

Những thông tin chính thức đã được xác nhận gồm:

Nội dung Thông tin Thời gian tổ chức Từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 Địa điểm Division 1 Indonesia Địa điểm Division 2 Hong Kong (Trung Quốc) Số trận vòng bảng của Việt Nam Ba trận Đối thủ Thái Lan, Philippines, Pakistan

Tính đến ngày 29/7/2026, FIFA chưa công bố lịch thi đấu chi tiết, bao gồm thứ tự các trận, giờ bóng lăn, sân vận động và lịch truyền hình.

Do đó, những bảng lịch đang lan truyền trên mạng với thời gian cụ thể cho từng trận chưa nên được sử dụng như thông tin chính thức. Lịch đấu chính xác cùng điều lệ, cách tính điểm và thể thức xác định các đội đi tiếp sẽ được công bố sau khi các liên đoàn hoàn tất thủ tục đăng ký.

Thái Lan – thử thách lớn nhất của tuyển Việt Nam

Thái Lan đứng thứ 94 thế giới và đang là đội tuyển có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á. So với các giải khu vực diễn ra ngoài FIFA Days, đội bóng này có điều kiện triệu tập lực lượng đầy đủ hơn khi tham dự FIFA ASEAN Cup.

Điểm mạnh của Thái Lan vẫn nằm ở kỹ thuật cá nhân, khả năng luân chuyển bóng nhanh và chất lượng nhân sự đồng đều. Họ cũng có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trong những tình huống cố định hoặc dứt điểm từ tuyến hai.

Với Việt Nam, đây nhiều khả năng là trận đấu khó nhất vòng bảng. Hai đội đã quá hiểu nhau nên khác biệt có thể đến từ phong độ tại thời điểm tháng 9, khả năng kiểm soát khu trung tuyến và hiệu quả ở những cơ hội ít ỏi.

Thứ tự thi đấu cũng rất quan trọng. Nếu gặp Thái Lan ở trận cuối, cuộc đối đầu có thể mang tính quyết định. Nếu hai đội chạm trán ngay trận ra quân, yêu cầu về tâm lý và khả năng nhập cuộc sẽ lớn hơn nhiều.

Philippines không thể đánh giá qua một trận thua

Philippines hiện đứng thứ 135 thế giới. Đội bóng này vừa nhận thất bại 1-4 trước Myanmar tại ASEAN Championship 2026, nhưng kết quả đó chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh mà họ có thể mang đến FIFA ASEAN Cup.

Do giải đấu mới diễn ra trong FIFA Days, Philippines có cơ hội triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hoặc các nền bóng đá phát triển. Khi sở hữu đội hình đầy đủ, họ có thể chơi trực diện hơn, giàu tốc độ và tạo ra nhiều áp lực trong các tình huống bóng bổng.

Việt Nam thường kiểm soát bóng tốt trước Philippines, nhưng cần hạn chế để đối thủ đưa trận đấu vào thế tranh chấp liên tục. Khả năng chống phản công và phòng ngự tình huống cố định sẽ là hai yêu cầu quan trọng.

Pakistan – đối thủ yếu nhất nhưng khó đoán

Xếp hạng 198 thế giới khiến Pakistan bị đánh giá thấp nhất bảng B. Việt Nam có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm, tổ chức chiến thuật và chất lượng nhân sự.

Tuy nhiên, đây lại là đối thủ mà tuyển Việt Nam ít có dữ liệu đối đầu. Pakistan có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và sử dụng những đường chuyền dài để tận dụng thể hình.

Vấn đề của Việt Nam trong trận đấu này không nằm ở việc kiểm soát bóng, mà là khả năng phá vỡ một hệ thống phòng ngự đông người. Nếu không ghi bàn sớm, áp lực tâm lý có thể khiến các pha xử lý trở nên vội vàng.

Mục tiêu hợp lý của tuyển Việt Nam là giành trọn ba điểm, đồng thời tạo được hiệu số tốt trước khi gặp những đối thủ mạnh hơn.

Cơ hội của đội tuyển Việt Nam

Xét trên tương quan hiện tại, Việt Nam và Thái Lan là hai đội được đánh giá cao nhất bảng B. Philippines có thể trở thành biến số, còn Pakistan nằm ở nhóm dưới.

Để giữ quyền chủ động, đội tuyển Việt Nam cần hướng tới kết quả tối đa trước Pakistan và Philippines. Trận gặp Thái Lan sau đó sẽ quyết định khả năng cạnh tranh vị trí tốt nhất bảng.

Lợi thế của Việt Nam là bộ khung tương đối ổn định, nhiều cầu thủ đã quen với yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup diễn ra không lâu sau ASEAN Championship, đặt ra bài toán về thể lực, chấn thương và khả năng duy trì điểm rơi phong độ.

Việc giải được tổ chức tập trung tại Indonesia cũng làm giảm lợi thế sân nhà. Các đội phải thích nghi với điều kiện thời tiết, mặt sân và lịch thi đấu ngắn ngày. Chiều sâu đội hình vì thế sẽ đóng vai trò quan trọng không kém chất lượng của đội hình xuất phát.