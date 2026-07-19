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Sôi nổi Giải bóng đá 6v6 Quy Nhơn mở rộng Cúp Pháo 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Từ ngày 17 đến 19-7, Giải bóng đá 6V6 Quy Nhơn mở rộng tranh Cúp Pháo năm 2026 diễn ra tại sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam). 

Giải bóng đá 6V6 Quy Nhơn mở rộng tranh Cúp Pháo năm 2026 được tổ chức theo mô hình bóng đá sân 6 người (6v6). Đây là loại hình đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ tốc độ thi đấu cao, tính đối kháng quyết liệt và phù hợp với thể thao phong trào.

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Một pha tranh chấp giữa đội Bình Định FC và Đào tạo lái xe Trình Nhỏ (áo trắng). Ảnh: ĐVCC

Giải quy tụ 6 đội bóng phong trào ở khu vực Quy Nhơn gồm: Queen FC, FC Bãi Biển, Bình Định FC, Tân Tiến Thắng, Anh Hai và Đào tạo lái xe Trình Nhỏ. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng sức cạnh tranh, một số đội đã bổ sung lực lượng với các cầu thủ đến từ Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh.

Theo điều lệ, các đội bóng bốc thăm theo mã số, mỗi đội thi đấu 3 trận vòng bảng, chọn 4 đội có số điểm cao nhất vào thi đấu bán kết.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng có chất lượng cùng tinh thần thi đấu cống hiến, giải là dịp để các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường kết nối giữa các đội bóng phong trào trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

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