Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai khởi tranh từ ngày 21-7

(GLO)- Từ ngày 21 đến 25-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh và Công ty CP Thể thao Quy Nhơn United tổ chức Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026.

Giải được tổ chức ở 2 nhóm tuổi là U10 và U12; trong đó, nội dung U10 có 33 đội và U12 có 27 đội tham dự.

Nội dung U10 thi đấu tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh. Vòng bảng diễn ra từ ngày 21 đến 23-7, vòng 1/8 và tứ kết vào ngày 24-7, bán kết và chung kết trong ngày 25-7.

Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai là sân chơi bổ ích, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá. Ảnh: H.V

Ở lứa tuổi U12, các trận đấu được tổ chức tại sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và sân bóng đá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam). Vòng bảng diễn ra ngày 21 và 22-7, vòng 1/8 ngày 23-7, tứ kết ngày 24-7, bán kết và chung kết vào ngày 25-7.

Lễ khai mạc giải được tổ chức lúc 17 giờ ngày 21-7; lễ bế mạc và trao thưởng diễn ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 25-7 tại sân vận động Quy Nhơn.

Giải đấu năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường, tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, tuyển chọn những cầu thủ có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, hướng tới bổ sung lực lượng cho các tuyến trẻ của bóng đá Gia Lai trong thời gian tới.