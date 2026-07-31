HLV Kim Sang-sik: "Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Singapore, Đinh Quang Kiệt có thể ra sân"

Kim Sang-sik tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể nối dài chuỗi 28 năm bất bại trước Singapore tại ASEAN Cup, khi thắng đối thủ ở màn đọ sức ngày mai (31.7) trên sân Mỹ Đình.

HLV Kim Sang-sik: "Chuỗi bất bại trước Singapore sẽ kéo dài"

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste để tạm đứng nhì bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào thử thách thứ hai mang tên Singapore.

Dù đánh bại Singapore ở cả hai lượt bán kết ASEAN Cup cách đây 2 năm (tổng tỷ số 5-1), nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn thận trọng trước màn so tài sẽ định đoạt ngôi đầu bảng ở lượt này.

"Trận gặp Singapore rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi hiểu rằng màn so tài với Singapore sẽ khốc liệt, nhưng trong những ngày qua, các cầu thủ Việt Nam đã hồi phục tốt để lấy lại thể lực", HLV Kim Sang-sik chia sẻ. "Mong khán giả đến sân ủng hộ toàn đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chơi hay nhất có thể".

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam bất bại 28 năm trước Singapore, trong đó từ năm 2008 đến nay, Việt Nam chỉ để hòa 2 trận, còn lại có tới 4 chiến thắng (chỉ lọt lưới 1 bàn) trước đối thủ đảo quốc sư tử. Tuy nhiên ở lần chạm trán này, Singapore có HLV mới, đó là ông Gavin Lee.

Nhà cầm quân 36 tuổi gây tiếng vang khi đưa Singapore đến với VCK Asian Cup 2027. Trước trận gặp Việt Nam, ông Lee cũng giúp Singapore lấy trọn 6 điểm trước Campuchia và Timor Leste. Theo HLV Kim Sang-sik, Singapore vẫn là đối thủ đáng gờm.

"Thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Singapore mang tới tín hiệu tốt. Ở trận ngày mai, đội tuyển Việt Nam phải ra sân với quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để nối dài kỷ lục bất bại đó", HLV Kim đánh giá.

"Sau 2 năm, Singapore đã mạnh hơn nhiều với số Kyogo Nakamura, Song Ui-yong, Irfan Fandi và Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị xong đấu pháp để chuỗi bất bại trước Singapore dài thêm.

Ở giải năm nay, đội tuyển Việt Nam có áp lực bảo vệ ngôi vương, nhưng áp lực chính là động lực. Việt Nam tự tin đương đầu với sức ép. Chúng tôi sẽ không chùn bước, mà cố gắng chơi tốt nhất trong trận ngày mai".

HLV Kim Sang-sik và học trò Đình Bắc đều giữ tâm lý thận trọng. Ảnh: Minh Tú

"Đinh Quang Kiệt có thể ra sân"

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia trên sân Pakansari, chỉ 4 ngày sau màn đọ sức Singapore trên sân nhà. Theo ông Kim, việc tính toán lực lượng và điểm rơi phong độ cho cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng trong thành bại.

"Về thể lực, đội tuyển Việt Nam có ưu thế nhờ nghỉ ngơi 1 tuần, còn Singapore mới đến Hà Nội 2 ngày. Chúng ta sẽ tập trung thắng Singapore rồi mới nghĩ đến Indonesia. Sau trận ngày mai, toàn đội sẽ tìm phương án tốt nhất để hồi phục thể lực và chuẩn bị đấu pháp để thắng tiếp Indonesia", chiến lược gia Hàn Quốc khẳng định.

Nói về đấu pháp phòng ngự cho các trận gặp Singapore và Indonesia, HLV Kim Sang-sik phân tích: "Ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ, đặc biệt là Indonesia. Ngày mai, chúng tôi có nhiều phương án, tất nhiên chưa thể nói trước về chiến thuật, nhưng Việt Nam phải cố thắng. Chúng tôi sẽ có phương án sử dụng từng nhân sự cho từng trận".

Nói về trung vệ trẻ Quang Kiệt, người sở hữu chiều cao 1,96 m và được đánh giá có thể ngăn chặn những tiền đạo cao lớn của Singapore và Indonesia, ông Kim cho rằng Quang Kiệt có thể ra sân, nhưng cần thời điểm phù hợp. "Quang Kiệt có thể ra sân nếu có cơ hội, khi chúng tôi giữ chân cho các cầu thủ khác", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Theo Hồng Nam (thanhnien.vn)