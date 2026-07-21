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58 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 21-7, tại sân vận động Quy Nhơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh đã khai mạc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 - tranh cúp Hoa Sen Home. 

Dự lễ khai mạc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026 có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham gia giải. Ảnh: H.V

Giải thu hút sự tham gia của 58 đội bóng (31 đội ở lứa tuổi U10 và 27 đội U12) đến từ các địa phương, trung tâm, câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo điều lệ, ở nội dung U10, 31 đội được chia thành 10 bảng, trong đó bảng A có 4 đội, 9 bảng còn lại mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Kết thúc vòng bảng, 10 đội nhất bảng cùng 6 đội nhì có thành tích tốt nhất (gồm đội nhì bảng A và 5 đội nhì xuất sắc nhất ở các bảng còn lại) giành quyền vào vòng 1/8. Các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn 8 đội vào tứ kết, tiếp tục xác định 4 đội vào bán kết, chung kết.

Nội dung U12 có 27 đội, được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Kết thúc vòng bảng, 9 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng 1/8, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn 8 đội vào tứ kết, tiếp tục xác định 4 đội vào bán kết, chung kết.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 21 đến 25-7 tại sân vận động Quy Nhơn, nhà thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) và sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

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