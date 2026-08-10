Hoàng Anh Gia Lai tập huấn ở Thái Lan, thi đấu với đội bóng của Park Hang-seo

(GLO)- Sáng 10-8, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ có chuyến tập huấn ở Thái Lan để chuẩn bị cho mùa giải mới 2026/2027, trong đó có cuộc đối đầu với đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt.

Theo đó, đội bóng phố núi sẽ bắt đầu di chuyển đến Thái Lan vào ngày 11-8 vào kéo dài đến 22-8. Tham gia chuyến tập huấn quan trọng này có 40 cầu thủ sơ bộ trước khi rút danh sách cuối cùng để đăng ký cho mùa giải mới.

Các cầu thủ HAGL sẽ sang Thái Lan tập huấn. Ảnh: Hoàng Tùng

Tại đây, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi sẽ có 5 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ Thái Lan gồm: Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi, Uthai Thani và Pattani.

Trong đó, đội bóng Kanchanaburi đang thi đấu ở Thai League 2 đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lịch thi đấu của HAGL trên đất Thái Lan. Ảnh: HAGL

Đây là đợt tập huấn quan trọng để Ban huấn luyện đội bóng phố núi lựa chọn ra bộ khung tối ưu cho mùa giải mới. Được biết, HAGL chính thức mở màn V.League 2026/2027 với chuyến làm khách trên sân của Nam Định vào ngày 4-9.