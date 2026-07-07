HLV Park Hang-seo từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, sau thất bại cay đắng ở World Cup

Ngày 7.7, nhiều nguồn tin Hàn Quốc chia sẻ HLV Park Hang-seo đã quyết định từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026

Quyết định của HLV Park Hang-seo được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, HLV trưởng Hong Myung-bo cũng đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về kết quả đáng thất vọng này.

Trong vai trò Phó chủ tịch KFA kiêm trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, ông Park Hang-seo đã công khai cúi đầu xin lỗi người hâm mộ sau khi đội nhà dừng bước sớm. Vị chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm với kết quả của đội tuyển và gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc thay mặt KFA.

Ông Park mới được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch KFA vào tháng 4.2025, cùng với một số cựu danh thủ khác của bóng đá Hàn Quốc. Tại World Cup 2026, nhiệm vụ của ông là phụ trách các vấn đề liên quan đến đội tuyển quốc gia trong vai trò trưởng đoàn.

HLV Park Hang-seo nhận trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi

Thất bại của đội tuyển Hàn Quốc đã tạo ra làn sóng chỉ trích dữ dội tại quê nhà. Đội bóng xứ kim chi khởi đầu bằng chiến thắng trước CH Czech nhưng sau đó lần lượt để thua Mexico và Nam Phi, qua đó không thể giành vé vào vòng knock-out. Kết quả này khiến dư luận, giới chuyên môn và cả giới chính trị Hàn Quốc đồng loạt yêu cầu cải tổ KFA.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thậm chí đã yêu cầu tiến hành điều tra về nguyên nhân thất bại của đội tuyển, đồng thời xem xét lại cách điều hành của KFA trong những năm gần đây.

Việc ông Park Hang-seo rời vị trí lãnh đạo KFA được xem là một phần trong làn sóng nhận trách nhiệm sau kỳ World Cup đáng quên của bóng đá Hàn Quốc. Trước đó, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu cũng từng tuyên bố sẽ rời ghế sau World Cup 2026 giữa hàng loạt tranh cãi liên quan đến công tác quản lý và bổ nhiệm nhân sự của liên đoàn.

Đối với người hâm mộ Việt Nam, HLV Park Hang-seo là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Ông từng giúp U.23 Việt Nam giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam năm 2023, HLV Park Hang-seo trở lại phục vụ bóng đá Hàn Quốc trên cương vị quản lý trước khi quyết định từ chức sau biến cố World Cup 2026. Sau khi chia tay KFA, ông sẽ sang Thái Lan để bắt tay vào công việc ở Kanchanaburi Power.

Theo Đồng Nguyên Khang (thanhnien.vn)