HLV Hong Myung-bo từ chức, Hàn Quốc khủng hoảng sau World Cup

(GLO)- Sau khi Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup 2026, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu điều tra toàn diện, còn HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức.

Không nhiều người nghĩ Hàn Quốc sẽ trở thành tâm điểm của World Cup theo cách như vậy.

Đại diện châu Á được đánh giá đủ sức vượt qua vòng bảng, nhưng cuối cùng lại bị loại sau khi chỉ giành một chiến thắng và thua hai trận trước Mexico và Nam Phi.

Kết quả này khiến Hàn Quốc không thể lọt nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng knock-out.

Hình minh họa

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra toàn diện

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi thể thao.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển quốc gia.

Trong thông điệp được công bố sau khi Hàn Quốc bị loại, ông Lee cho biết bản thân "hoàn toàn sửng sốt" trước kết quả này và cho rằng cần xem xét từ công tác quản lý, tuyển chọn nhân sự cho đến cách điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc điều tra không chỉ tập trung vào thành tích chuyên môn mà còn xem xét quy trình bổ nhiệm ban huấn luyện, công tác tuyển chọn cầu thủ và cơ chế vận hành của KFA.

Hong Myung-bo tuyên bố từ chức

Sức ép quá lớn khiến HLV Hong Myung-bo không chờ thêm.

Ngay sau khi chiến dịch World Cup khép lại, cựu danh thủ 57 tuổi xác nhận từ chức và nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.

Ông cho biết quyết định dẫn dắt đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ thì luôn cố gắng chịu trách nhiệm đến cùng. Tuy nhiên, sau thất bại tại World Cup, ông cho rằng đã đến lúc phải rời cương vị để đội tuyển có một hướng đi mới.

Đây là lần thứ hai Hong Myung-bo rời ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc sau một kỳ World Cup. Trước đó, ông cũng từ chức sau khi đội tuyển bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014.

Vì sao Hong Myung-bo chịu sức ép lớn?

Thực tế, tranh cãi quanh Hong Myung-bo đã xuất hiện từ trước World Cup.

Khi được KFA bổ nhiệm trở lại vào năm 2024, quyết định này từng gây nhiều tranh luận trong dư luận Hàn Quốc. Một bộ phận truyền thông đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn HLV trưởng cũng như cách sử dụng nhân sự của ông. Những nghi ngờ đó chưa bao giờ lắng xuống và bùng phát mạnh sau thất bại tại World Cup.

Trong chiến dịch World Cup 2026, Hàn Quốc thắng CH Czech ở trận ra quân nhưng sau đó lần lượt thua Mexico và Nam Phi, đánh mất quyền tự quyết. Những quyết định về đội hình, chiến thuật và việc sử dụng một số trụ cột trở thành chủ đề gây tranh cãi trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc.

Không chỉ là thất bại chuyên môn

Nhiều chuyên gia nhận định đây không đơn thuần là một thất bại trên sân cỏ.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng vụ việc phản ánh những vấn đề sâu xa hơn trong công tác quản trị thể thao, từ quy trình bổ nhiệm đến trách nhiệm của những người ra quyết định. Ông yêu cầu cuộc điều tra phải xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tránh lặp lại thất bại tương tự trong tương lai.

Điều này đồng nghĩa KFA nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một giai đoạn cải tổ sâu rộng sau World Cup 2026.

Son Heung-min và thế hệ vàng khép lại trong tiếc nuối

Thất bại cũng để lại nhiều tiếc nuối cho thế hệ cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Hàn Quốc tiến xa.

Đây được xem là một trong những kỳ World Cup cuối cùng của Son Heung-min trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù vẫn là thủ lĩnh về tinh thần, tiền đạo này không thể giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng.

Việc Hàn Quốc bị loại sớm khiến giấc mơ tạo nên một thế hệ kế cận thành công như thời World Cup 2002 tiếp tục phải chờ đợi.

KFA đứng trước áp lực cải tổ

Sau khi Hong Myung-bo từ chức, nhiệm vụ trước mắt của KFA không chỉ là tìm HLV mới.

Quan trọng hơn là khôi phục niềm tin của người hâm mộ, rà soát lại quy trình quản lý, công tác đào tạo trẻ và cơ chế lựa chọn nhân sự.

Nếu cuộc điều tra của Chính phủ phát hiện những bất cập trong hoạt động quản trị, bóng đá Hàn Quốc có thể chứng kiến những thay đổi lớn cả ở cấp đội tuyển lẫn bộ máy điều hành trong thời gian tới.