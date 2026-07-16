Cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

(GLO)- Chỉ còn một trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ tìm ra nhà vô địch mới. Trước giờ bóng lăn, cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha đang được giới chuyên môn đánh giá là màn so tài cân tài, cân sức giữa bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và sức trẻ của một tập thể giàu khát vọng.

Hai trường phái, hai thế hệ và hai cách chinh phục bóng đá thế giới sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026.

Argentina mang đến bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với Lionel Messi, cùng bộ khung giàu kinh nghiệm như Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez và Lautaro Martínez.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã thắng cả 7 trận trên hành trình vào chung kết, ghi tới 19 bàn và thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha là hình mẫu của lối chơi kiểm soát hiện đại. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tốc độ với Lamine Yamal, Nico Williams, kết hợp cùng "nhạc trưởng" Rodri và Fabián Ruiz ở tuyến giữa.

La Roja mới để lọt lưới 1 bàn tại giải, lần lượt vượt qua Bỉ, Pháp để góp mặt ở trận đấu cuối cùng và đang được nhiều nhà cái đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

Vậy theo bạn, ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026? Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vương nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh, hay Tây Ban Nha sẽ mở ra một kỷ nguyên mới bằng sức trẻ và lối chơi kiểm soát? Hãy để lại bình luận và dự đoán tỷ số của bạn.