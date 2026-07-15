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Video highlight FIFA World Cup 2026: Pháp - Tây Ban Nha

(GLO)- Rạng sáng 15-7, Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.

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