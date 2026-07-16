(GLO)- Những tưởng hành trình của Messi và các đồng đội ở World Cup 2026 đã chính thức khép lại khi đội tuyển Anh đã vươn lên dẫn trước. Nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã một lần nữa được thể hiện với màn lội ngược dòng kinh điển đưa họ vào chơi trận đấu cuối cùng.

Dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel , Tam Sư vẫn giữ một bộ mặt tương đối thực dụng đã được xây dựng từ thời Gareth Southgate. Tuy nhiên trong cuộc so tài với đại diện cho lối chơi thực dụng như Argentina, đội bóng xứ sở sương mù đã chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác.

Ngược dòng kinh điển, Argentina hạ gục Tam Sư tiến vào chung kết. Ảnh: AP

Nó đến ngay từ cách chiến lược gia người Đức chọn đội hình xuất phát với những nhân tố hoàn toàn mới. Những nhân tố có xu hướng tấn công như hậu vệ biên Spence hay tiền vệ cánh Rogers lần đầu đầu được xuất phát trong đội hình chính.

Cùng với đó, Tam Sư đã nhập cuộc với một tiết tấu rất nhanh và không giấu diếm ý đồ phủ đầu La Albiceleste.

Bị cuốn vào lối đá nhanh của đội tuyển Anh, Argentia đã lựa chọn chơi có thừa sự quyết liệt ngay từ khu vực trung lộ nhằm phá sự hưng phấn của đối phương. Do đó, các tình huống bóng liên tục bị vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi của đôi bên.

Anthony Gordon mở tỷ số 1-0 cho Tam Sư

Điểm nhấn của hiệp 1 không đến từ những cơ hội ăn bàn mà là các tình huống va chạm nảy lửa. Trọng tài đã phải thổi phạt đến 19 lần ở nửa đầu trận đấu và trong số đó Argentina phạm lỗi đến 12 lần.

Ngay ở đầu hiệp 2, chính Argentina mới là những người chủ động chơi tấn công hơn nhưng họ lại rơi vào bẫy của người Anh. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Tam Sư có tình huống phản công chớp nhoáng khi Rogers có pha căng ngang mẫu mực cho Anthony Gordon băng cắt đệm bóng chuẩn xác mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Messi cùng các đồng đội trong thế đường cùng đã dồn đội hình tấn công ào ạt. Các nhân tố mới cho hàng công cũng được tung vào sân nhằm tạo ra làn gió mới.

Enzo Fernandez sút xa gỡ hòa tỷ số 1-1

Hàng thủ của Tam Sư đã thực sự rơi vào tình trạng báo động đỏ với sức ép của đội bóng xứ sở Tango. Phút 69, Nico Gonzalez có pha đánh đầu cận thành và chỉ tài năng của Jordan Pickford mới cứu cho đội tuyển Anh 1 bàn thua trông thấy.

Ít phút sau, cũng từ tình huống treo bóng vào vùng cấm địa, Allister đánh đầu lái bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ La Albiceleste.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến khi Pickford hay sự may mắn không thể cứu mãi cho đội tuyển Anh với cách phòng ngự lùi quá sâu trong vòng cấm địa. Phút 85, 11 cầu thủ Tam Sư đứng trong vòng cấm đã để cho Enzo Fernandez tung cú sút xa khiến Pickford bất lực để san bằng cách biệt 1-1.

Kịch bản quen thuộc trong các trận đấu của Argentina đã được tái lập. Phút 90+2, Messi tạt bóng bằng chân phải như đặt để Lautaro Martinez đánh đầu dễ dàng ấn định tỷ số 2-1.

Lội ngược dòng kinh điển, Argentina hiên ngang bước vào trận chung kết trong khi Tam Sư đã phải ôm hận khi đánh mất toàn bộ thế trận vào tay đối thủ.