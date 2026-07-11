(GLO)- Người Pháp đã chờ sẵn ở trận bán kết và Tây Ban Nha sẵn sàng đáp trả với một trận cầu trên cơ trước đội tuyển Bỉ. Dẫu vậy đã phải đợi đến những phút cuối cùng, đội bóng xứ sở bò tót mới có thể hạ gục đối phương.

Những nhà đương kim vô địch châu Âu đang cuốn phăng các đối thủ trên chặng đường chinh phục World Cup 2026 với một sự lì lợm đến đáng sợ. Trên hành trình của mình, La Roja chưa để lọt lưới bàn thắng nào khi hàng thủ cho thấy sự chắc chắn.

Hạ gục “Quỷ đỏ”, Tây Ban Nha bước vào bán kết gặp Pháp. Ảnh: Reuters

Điều này một phần đến từ khả năng kiểm soát bóng vượt trội đến từ khu vực trung tuyến. Với những ngôi sao hạng A ở tuyến giữa cùng nhiều phương án tấn công, các học trò của huấn luyện viên Luis de la Fuente luôn là những người cầm nhiều bóng hơn ở trên sân đẩy đối thủ vào thế chống đỡ.

Đội tuyển Bỉ cũng không phải là ngoại lệ trước sức mạnh khó cưỡng của đại diện đến từ bán đảo Iberia.

Fabian Ruiz mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha

Và sau những đợt hãm thành, phút 30, Tây Ban Nha đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Fabian Ruiz từ tình huống dàn xếp tấn công bài bản.

Những tưởng đây sẽ là bản lề giúp đội bóng xứ sở bò tót bứt lên như những gì Pháp đã làm với Ma Rốc nhưng Bỉ đã chứng tỏ vì sao mình là một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Chỉ 10 phút sau, Bỉ cũng có liên tiếp những đường chuyền ăn ý trước khi tạo điều kiện cho De Ketelaere đánh đầu hiểm hóc đánh bại Unai Simon san bằng cách biệt 1-1.

De Ketelaere đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bỉ

Bàn thắng cho thấy hàng thủ của Tây Ban Nha rõ ràng không phải là một “pháo đài” bất khả xâm phạm. Do đó, “Quỷ đỏ” đã tự tin hơn trong những tình huống phản công của mình.

Tây Ban Nha đã nỗ lực tìm cách làm giảm hưng phấn của đối phương với liên tiếp những tình huống tấn công dồn dập. Tuy vậy, thủ thành Thibaut Courtois đã chơi xuất sắc để làm nản lòng các chân sút đối phương.

Đang có màn thể hiện chói sáng, thủ thành này bất ngờ gặp chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Lammens.

Bàn thắng kết liễu đội tuyển Bỉ của Mikel Merino

Và có lẽ đây mới chính là bước ngoặt của trận đấu bởi Lammens chưa từng ra sân ở World Cup lần này. Phút 88, từ pha sút xa của Cubarsi, thủ thành của Manchester United đã bắt bóng không tốt để bóng bật ra đến chân của Mikel Merino để siêu dự bị này dứt điểm bồi ấn định tỷ số 2-1.

Thất bại tương đối đáng tiếc khi đã kiềm tỏa tốt các mũi công của đối phương khiến Bỉ đã phải dừng bước. Trong khi đó Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào bán kết đụng độ các cầu thủ Pháp.