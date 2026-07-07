Bàn thắng phút bù giờ giúp Tây Ban Nha vào tứ kết

(GLO)- Trận derby đầy duyên nợ của bán đảo Iberia đã diễn ra kịch tính đến những giây cuối cùng. Ronaldo cùng đồng đội đã chính thức về nước sau bàn thắng quý như vàng đến ở phút bù giờ của Tây Ban Nha.

Với những gì 2 đội bóng đã thể hiện ở đầu giải, Tây Ban Nha là những người được đánh giá cao hơn trong trận derby bán đảo Iberia.

Bàn thắng phút bù giờ giúp Tây Ban Nha tiễn Bồ Đào Nha về nước. Ảnh: Reuters

Do đó, không quá ngạc nhiên khi La Roja là những người chủ động kiểm soát thế trận để triển khai các đợt tấn công. Đội bóng xứ sở bò tót đã không giấu giếm ý đồ phủ đầu đối thủ với những đợt hãm thành ở khoảng thời gian đầu trận.

Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã chơi xuất sắc để cản phá những cú dứt điểm của Lamine Yamal và Alex Baena.

Ronaldo có cơ hội dứt điểm trong hiệp 1

Chủ động chơi thấp song Bồ Đào Nha cũng sẵn sàng cho những miếng đánh trả đầy chất lượng. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Selecao châu Âu không ít lần uy hiếp khung thành của đối thủ với những pha lên bóng tốc độ.

Phút 41, Nuno Mendes có pha sút xa trước vòng cấm địa đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối.

Ngay ở đầu hiệp 2, hậu vệ của Paris SG thậm chí còn để lại sự tiếc nuối lớn hơn khi anh gặp chấn thương và không thể thi đấu. Trước đó, trong những phút có mặt ở trên sân, Nuno Mendes hầu như đã phong tỏa hoàn toàn Lamine Yamal để khóa chặt mũi công nguy hiểm của đối phương.

Lamine Yamal có tình huống đá phạt nguy hiểm

Trước tình thế đó, Tây Ban Nha tỏ ra là những người khát khao hơn để định đoạt trận đấu trong khoảng thời gian chính thức. Họ liên tục dồn ép đối thủ phải lùi sâu về sân nhà.

Và khi tất cả đang nghĩ về hiệp phụ thì sự thay đổi người của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã tạo ra sự khác biệt. Phút 90+1, từ pha tấn công trực diện ở trung lộ, cầu thủ vào thay người Mikel Merino đã có pha thoát đi rồi dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Mikel Merino ghi bàn thắng quý như vàng kết liễu Bồ Đào Nha

“Nhát kiếm” vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm của La Roja đã chính thức kết liễu số phận của Ronaldo và đồng đội. Thời gian bù giờ là quá ít cho những nỗ lực đi tìm bàn thắng gỡ hòa của Bồ Đào Nha để rồi Selecao châu Âu đã phải nhường tấm vé vào tứ kết cho Tây Ban Nha.