(GLO)- Bất ngờ thay, Croatia là những người chơi hay hơn trong trận cầu với Bồ Đào Nha khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Song họ đã phải nhận cái kết nghiệt ngã và Ronaldo là một trong những tác nhân khiến họ phải ôm hận.

Croatia chỉ giành vé vào vòng knock-out ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng nhưng chưa bao giờ họ bị đánh giá thấp ở các kỳ World Cup.

Ronaldo “nổ súng” giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng trước Croatia. Ảnh: Reuters

Ở 2 giải đấu gần nhất, đại diện của Đông Nam châu Âu đều lọt vào đến vòng bán kết. Năm 2018, họ từng góp mặt ở chung kết và chỉ chịu khuất phục trước đội tuyển Pháp.

Bởi vậy, khó khăn cho Ronaldo cùng các đồng đội là điều đã được dự báo từ trước. Cho dù thế hệ vàng của bóng đá Croatia hầu hết đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp song sự khôn ngoan, lối đá lọc lõi của họ vẫn sẵn sàng biến bất cứ đội bóng nào trở thành bại tướng.

Trong hiệp 1, Croatia chơi như một đội bóng tiểu nhược với 11 cầu thủ thường trực bên phần sân nhà để nhường thế trận cho đối thủ. Bồ Đào Nha chơi tấn công nhiều song không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt để có thể tạo ra sự khác biệt.

Ivan Perisic mở tỷ số 1-0 cho Croatia

Đó là kịch bản quen thuộc mà đội bóng kẻ sọc đã thể hiện trong nhiều giải đấu đã qua. Song việc họ vùng lên chơi phủ đầu đối phương ngay ở đầu hiệp 2 đã khiến tất cả phải bất ngờ, mà choáng váng nhất chính là những người Bồ Đào Nha.

8 phút sau giờ nghỉ, trong một tình huống tấn công khoáng đạt, Ivan Perisic dứt điểm chéo góc gọn gẽ mở tỷ số 1-0 cho Croatia.

Bị dẫn bàn, huấn luyện viên Roberto Martinez đã buộc phải chơi tất tay khi có lập tức 4 sự thay đổi người nhắm vào mặt trận tấn công. Dù lối chơi chưa được cải thiện nhưng Bồ Đào Nha bất ngờ được hưởng quả phạt 11 m sau khi cầu thủ Croatia phạm lỗi kéo người trong vòng cấm.

Ronaldo thực hiện thành công quả phạt 11 m gỡ hòa 1-1

Trên chấm penalty, không ai khác chính Ronaldo nhận trọng trách và anh không mắc sai lầm nào để dứt điểm thành công san bằng cách biệt 1-1.

Đây cũng chính là thời điểm trận đấu diễn ra với nhiều biến số nhất. Thay vì tận dụng lợi thế tinh thần, Bồ Đào Nha đã phải run rẩy trước sức tấn công mãnh liệt của Croatia.

Các chân sút của đội bóng Đông Nam châu Âu đã liên tiếp uy hiếp khung thành Diogo Costa. Và phải nhờ sự xuất sắc của thủ thành này cùng khung gỗ cứu thua, Bồ Đào Nha mới không phải ôm hận.

May mắn đứng vững, Selecao châu Âu bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 90+4, Goncalo Ramos đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

Goncalo Ramos đánh đầu ấn định tỷ số 2-1

Những phút bù giờ khá dài còn lại, Bồ Đào Nha tiếp tục hứng chịu áp lực khủng khiếp. Mành lưới của Diogo Costa đã rung lên, cầu thủ Croatia đã ăn mừng ở phút bù giờ thứ 13 song sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã khước từ bàn gỡ hòa 2-2 bởi lỗi việt vị.

Ngược dòng đầy cảm xúc, Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha trong khi Croatia ngậm ngùi dừng bước đầy tiếc nuối.