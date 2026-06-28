(GLO)- Ronaldo đã không thể tỏa sáng trong cuộc đối đầu với Colombia. Thậm chí, khung thành của Selecao châu Âu đã nhiều phen rung chuyển trước những đợt hãm thành của đại diện Nam Mỹ.

Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tranh chấp ngôi đầu với Colombia. Đội bóng Nam Mỹ đã toàn thắng sau 2 trận và rõ ràng họ không ngần ngại Ronaldo cùng đồng đội.

Ronaldo tịt ngòi, Bồ Đào Nha ngậm ngùi đứng thứ 2 bảng K. Ảnh: Reuters

Điều này đã được thể hiện khi Colombia sẵn sàng chơi đôi công với đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Với tâm thế thoải mái, họ đã sẵn sàng tổ chức thế trận tấn công cởi mở.

Trong suốt hiệp 1, cả 2 đã tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm về khung thành của đối phương song không thể tận dụng thành công. Ronaldo dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương.

Bồ Đào Nha liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn về phía Colombia

Bước sang hiệp 2, thậm chí chính Colombia mới là những người tỏ ra khát khao chiến thắng hơn. Dù chỉ cần 1 trận hòa, họ vẫn có thể giữ vững ngôi đầu bảng nhưng James Rodriguez cùng các đồng đội vẫn tạo ra sức ép lớn về khung thành của Diogo Costa.

Các chân sút của Colombia thường xuyên khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo. Nhưng trong khung gỗ, Costa vẫn chơi xuất sắc để khước từ bàn thắng của đối phương. Ở những phút bù giờ, mành lưới của Bồ Đào Nha đã rung lên song trọng tài đã bắt lỗi việt vị.

Ronaldo cùng các đồng đội bất lực trước hàng thủ Colombia

Hòa 0-0, Bồ Đào Nha ngậm ngùi nhìn Colombia độc chiếm ngôi đầu bảng K. Trong khi đó, Cộng hòa Congo cũng giành vé đi tiếp ở bảng này khi hạ gục Uzbekistan với tỷ số 3-1.