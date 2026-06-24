Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan

(GLO)- Messi gọi, Ronaldo rốt cuộc cũng đã trả lời. Ngôi sao số 7 đã tỏa sáng góp công lớn với 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đè bẹp đại diện đến từ Trung Á Uzbekistan.

Bồ Đào Nha đã có một khởi đầu không ưng ý khi để Cộng hòa Congo cầm hòa ở lượt đấu đầu tiên.

Ronaldo tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan. Ảnh: Reuters

Cả Selecao châu Âu hay bản thân Ronaldo đều đang đứng trước rất nhiều áp lực khi những ngôi sao hàng đầu ở World Cup như Messi, Mbappe hay Haaland đã “nổ súng” đều đặn cho đội bóng của mình.

Ronaldo chớp cơ hội trong vòng cấm mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha

Ronaldo bị hoài nghi về khả năng đá chính ở tuổi 41 của mình trong một kỳ World Cup và Uzbekistan là một đối thủ không thể phù hợp hơn cho ngôi sao số 7 thể hiện mình cũng như đập tan mọi ánh mắt nghi hoặc.

Và Ronaldo chỉ cần hơn 5 phút để có được thứ mình cần khi sút tung lưới thủ thành đối phương từ đường căng ngang của Cancelo.

Nunu Mendes tung cú sút phạt trái phá nhân đôi cách biệt 2-0 cho Bồ Đào Nha

Chỉ hơn 10 phút sau, đội bóng đến từ Trung Á một lần nữa hứng chịu “cơn thịnh nộ” của Ronaldo cùng đồng đội với cú sút phạt hàng rào thành bàn của Nuno Mendes.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo đã có cú đúp cho riêng mình sau khi tận dụng tốt pha chọc khe tinh tế của vua kiến tạo Ngoại hạng Anh Bruno Fernandes.

Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0 cho Selecao châu Âu

Bước sang hiệp 2, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã chơi có phần chùng xuống khi đã có 3 bàn làm vốn. Tuy vậy, họ vẫn có thêm 2 bàn thắng khi các cầu thủ Uzbekistan phản lưới nhà cùng pha lập công của Rafael Leao.

Đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0, Bồ Đào Nha rộng cửa vào vòng knock-out và Ronaldo đã cởi được những áp lực đè nặng trong thời gian qua.