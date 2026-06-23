Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Ronaldo chịu áp lực lớn

(GLO)- Bồ Đào Nha vs Uzbekistan diễn ra lúc 0h00 ngày 24/6 tại NRG Stadium, Houston. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10 và VTVgo.

Thời gian, địa điểm thi đấu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trận đấu: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: K

Thời gian: 0h00 ngày 24/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 17h00 UTC ngày 23/6/2026

Địa điểm: NRG Stadium/Houston Stadium

Thành phố: Houston, Texas, Mỹ

Đây là trận đấu rất quan trọng với Bồ Đào Nha sau khi đội bóng của HLV Roberto Martinez bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở lượt mở màn. Uzbekistan cũng đang chịu áp lực lớn vì thua Colombia 1-3 trong trận ra quân.

Hình minh họa

Kênh xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan được phát sóng trực tiếp trên:

VTV3

VTV6

VTV10

VTVgo

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Uzbekistan:

Xem trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Khán giả nên truy cập trước giờ bóng lăn để kiểm tra lịch phân kênh và tín hiệu trực tiếp mới nhất.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này với tâm thế không được phép tiếp tục sảy chân. Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo khiến ứng viên vô địch chịu nhiều sức ép, đặc biệt khi họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu sắc bén ở 1/3 cuối sân.

Theo Reuters, Bồ Đào Nha cầm bóng tới 75% trước CHDC Congo, thực hiện 783 đường chuyền nhưng chỉ có 7 cú sút và 1 cú sút trúng đích. Bàn thắng duy nhất của họ đến từ cú đánh đầu của João Neves ngay phút thứ 6. Những con số này cho thấy vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở khả năng kiểm soát bóng, mà nằm ở tốc độ triển khai, quyết định cuối cùng và hiệu quả dứt điểm.

Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm. Ở tuổi 41, anh vẫn được HLV Roberto Martinez bảo vệ và nhiều khả năng đá chính. Tuy nhiên, sau trận ra quân mờ nhạt, Ronaldo cần bàn thắng hoặc ít nhất một màn trình diễn có sức ảnh hưởng hơn để giảm áp lực dư luận.

Uzbekistan là đội bị đánh giá thấp hơn, nhưng không thể xem thường. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro thua Colombia 1-3 ở lượt mở màn, song bàn thắng của Abbosbek Fayzullaev cho thấy họ có những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến. Uzbekistan nhiều khả năng tiếp tục chơi thấp, phòng ngự số đông và tìm cơ hội phản công thông qua Fayzullaev, Oston Urunov và Eldor Shomurodov.

Bài toán của Bồ Đào Nha là phải phá được khối phòng ngự chặt của Uzbekistan. Nếu tiếp tục chuyền nhiều nhưng thiếu tốc độ, họ có thể rơi vào thế trận bế tắc giống trận gặp CHDC Congo. Ngược lại, nếu Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves và Francisco Conceição đẩy nhịp tốt hơn, Bồ Đào Nha đủ khả năng tạo khác biệt sớm.

Với Uzbekistan, ưu tiên số một là không thủng lưới sớm. Nếu giữ được tỷ số hòa sau 30 phút đầu, đại diện châu Á có thể khiến Bồ Đào Nha nôn nóng. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chiều sâu đội hình và chất lượng cá nhân vẫn nghiêng rõ về phía đội bóng châu Âu.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha chỉ thiếu Tomas Araujo. Ruben Dias đã sẵn sàng trở lại và nhiều khả năng đá chính ở trung tâm hàng thủ. HLV Roberto Martinez vẫn có đầy đủ các trụ cột quan trọng như Diogo Costa, João Cancelo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Rafael Leão và Cristiano Ronaldo.

Uzbekistan không ghi nhận tổn thất lớn, nhưng Rustamjon Ashurmatov là trường hợp cần kiểm tra sát giờ. HLV Fabio Cannavaro nhiều khả năng giữ hệ thống 3-4-2-1, với Abdukodir Khusanov là thủ lĩnh hàng thủ, Otabek Shukurov giữ nhịp tuyến giữa, còn Eldor Shomurodov đá cao nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo, World Cup 2026

Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria, giao hữu quốc tế

Bồ Đào Nha 2-1 Chile, giao hữu quốc tế

Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha, giao hữu quốc tế

Mexico 0-0 Bồ Đào Nha, giao hữu quốc tế

Bồ Đào Nha bất bại 5 trận gần nhất, thắng 3 và hòa 2. Tuy nhiên, trận hòa CHDC Congo cho thấy đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn cần cải thiện mạnh ở khả năng tạo cơ hội rõ ràng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Uzbekistan

Uzbekistan 1-3 Colombia, World Cup 2026

Hà Lan 2-1 Uzbekistan, giao hữu quốc tế

Canada 2-0 Uzbekistan, giao hữu quốc tế

Uzbekistan 0-0 Venezuela, giao hữu quốc tế

Uzbekistan 3-1 Gabon, giao hữu quốc tế

Uzbekistan chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 và thua 3. Hàng thủ của đội bóng Trung Á đã thủng lưới 8 bàn trong chuỗi này, đây là điểm mà Bồ Đào Nha chắc chắn muốn khai thác.

Kết quả đối đầu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan gần nhất

Bồ Đào Nha và Uzbekistan mới gặp nhau 1 lần ở cấp đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra ngày 18/9/2012, khi Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-2 trong một trận giao hữu.

Thành tích đối đầu:

Số trận: 1

Bồ Đào Nha thắng: 1

Uzbekistan thắng: 0

Hòa: 0

Trận gần nhất: Bồ Đào Nha 5-2 Uzbekistan, ngày 18/9/2012

Dữ liệu đối đầu không nhiều, nhưng kết quả cũ cho thấy Bồ Đào Nha từng áp đảo Uzbekistan về chất lượng tấn công.

Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Uzbekistan dự kiến

Bồ Đào Nha dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, João Cancelo; João Neves, Vitinha; Francisco Conceição, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Uzbekistan dự kiến đá sơ đồ 3-4-2-1:

Utkir Yusupov; Rustamjon Ashurmatov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev; Bekhruz Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrullayev; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha có chất lượng đội hình vượt trội và chịu áp lực phải thắng sau trận hòa CHDC Congo. Uzbekistan có thể gây khó khăn bằng khối phòng ngự thấp, nhưng nếu Bồ Đào Nha ghi bàn sớm, thế trận sẽ mở ra theo hướng rất thuận lợi cho Ronaldo và đồng đội.

Uzbekistan vẫn có khả năng ghi bàn nhờ Fayzullaev hoặc Shomurodov, nhất là nếu Bồ Đào Nha dâng đội hình cao. Tuy nhiên, đại diện châu Á khó đứng vững cả trận trước sức ép liên tục từ Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves và Ronaldo.