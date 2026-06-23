Link xem trực tiếp Na Uy vs Senegal 7h trên VTV hôm nay 23/6

(GLO)- Na Uy vs Senegal diễn ra lúc 07h00 ngày 23/6 tại New York/New Jersey Stadium. Trận đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTVgo, TV360 và FPT Play.

Trận Na Uy vs Senegal thuộc lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026, diễn ra lúc 07h00 hôm nay 23/6 theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh và nền tảng:

VTV3

VTV6

VTVgo

TV360

FPT Play

Một số lịch phát sóng trong nước cũng ghi thêm VTV10, tùy phân kênh theo thời điểm.

Hình minh họa

Link xem trực tiếp Na Uy vs Senegal

Xem trực tiếp trên VTVgo: https://vtvgo.vn/

Xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn

Khán giả nên truy cập trước giờ bóng lăn để kiểm tra tín hiệu và lịch phân kênh mới nhất.

Đội hình xuất phát Na Uy vs Senegal chính thức

Na Uy đá sơ đồ 4-3-3:

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Senegal đá sơ đồ 4-3-3:

Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

Thời gian, địa điểm thi đấu Na Uy vs Senegal

Trận đấu: Na Uy vs Senegal

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng: I

Thời gian: 07h00 ngày 23/6/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 00h00 UTC ngày 23/6/2026

Địa điểm: New York/New Jersey Stadium, còn được biết đến là MetLife Stadium

Thành phố: East Rutherford, New Jersey, Mỹ

Na Uy bước vào trận đấu với lợi thế lớn sau chiến thắng 4-1 trước Iraq ở lượt mở màn. Senegal ở thế khó hơn sau thất bại 1-3 trước Pháp, vì vậy đại diện châu Phi cần ít nhất 1 điểm để giữ quyền tự quyết ở bảng I.

Nhận định Na Uy vs Senegal

Na Uy đang là một trong những đội gây chú ý nhất ở giai đoạn đầu World Cup 2026. Sau 28 năm vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, đội bóng Bắc Âu trở lại đầy ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq. Erling Haaland lập cú đúp, còn Martin Odegaard tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng ở tuyến giữa.

Điểm mạnh lớn nhất của Na Uy là trục tấn công rất rõ ràng: Odegaard điều tiết, Sorloth và Nusa kéo giãn hai biên, còn Haaland là điểm đến cuối cùng trong vòng cấm. Với thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm một chạm, Haaland đang là bài toán cực khó cho mọi hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, Na Uy không phải đội không có điểm yếu. Họ đã để Iraq ghi bàn và vẫn có những khoảng trống khi đối thủ phản công nhanh. Trước một Senegal giàu tốc độ với Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson, hàng thủ Na Uy không thể chơi quá cao mà thiếu bọc lót.

Senegal bị đặt dưới áp lực lớn. Trận thua Pháp 1-3 khiến “Sư tử Teranga” buộc phải có điểm trước Na Uy. Về chất lượng nhân sự, Senegal không hề lép vế. Họ có Edouard Mendy trong khung gỗ, Kalidou Koulibaly chỉ huy hàng thủ, Idrissa Gueye và Pape Gueye ở tuyến giữa, trong khi Mane, Sarr và Jackson tạo nên hàng công nhiều tốc độ.

Vấn đề của Senegal là khả năng duy trì cường độ và sự tập trung. Trước Pháp, họ có thời điểm chơi tốt nhưng sa sút sau giờ nghỉ. Nếu lặp lại kịch bản đó trước Na Uy, Senegal có thể bị trừng phạt bởi một Haaland đang đạt phong độ cao.

Trận đấu nhiều khả năng có bàn thắng cho cả hai đội. Na Uy nhỉnh hơn về sự hưng phấn và hiệu quả tấn công, nhưng Senegal có đủ sức phản đòn để khiến trận đấu không dễ dàng cho đại diện châu Âu.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Senegal

Na Uy không ghi nhận ca chấn thương hay án treo giò đáng chú ý. Julian Ryerson và David Moller Wolfe từng có vấn đề thể trạng sau trận gặp Iraq nhưng vẫn đủ khả năng đá chính. HLV Stale Solbakken tiếp tục giữ bộ khung quen thuộc với Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland và Nusa.

Senegal cũng có lực lượng gần như mạnh nhất. HLV Pape Thiaw tiếp tục đặt niềm tin vào các trụ cột như Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson và Sadio Mane. Ibrahim Mbaye là phương án có thể tạo đột biến từ ghế dự bị sau khi ghi bàn vào lưới Pháp.

Kết quả 5 trận gần nhất của Na Uy

Iraq 1-4 Na Uy, World Cup 2026

Na Uy 1-2 Hà Lan, giao hữu quốc tế

Na Uy 0-0 Thụy Sĩ, giao hữu quốc tế

Na Uy 3-1 Thụy Điển, giao hữu quốc tế

Na Uy 1-1 Ma Rốc, giao hữu quốc tế

Na Uy thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 9 bàn và thủng lưới 5 bàn, trong đó chiến thắng 4-1 trước Iraq là cú hích lớn trước trận gặp Senegal.

Kết quả 5 trận gần nhất của Senegal

Pháp 3-1 Senegal, World Cup 2026

Senegal 0-0 Saudi Arabia, giao hữu quốc tế

Mỹ 3-2 Senegal, giao hữu quốc tế

Senegal 3-1 Gambia, giao hữu quốc tế

Senegal 2-0 Peru, giao hữu quốc tế

Senegal thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 8 bàn nhưng thủng lưới 7 lần, cho thấy hàng công vẫn nguy hiểm nhưng hàng thủ cần cải thiện rõ rệt.

Đối đầu Na Uy vs Senegal gần nhất

Na Uy và Senegal chưa từng gặp nhau tại World Cup. Theo dữ liệu đối đầu quốc tế, hai đội từng gặp trong một trận giao hữu năm 2006. Khi đó, Senegal thắng Na Uy 2-1.

Thành tích đối đầu:

Số trận: 1

Na Uy thắng: 0

Senegal thắng: 1

Hòa: 0

Trận gần nhất: Senegal 2-1 Na Uy, giao hữu năm 2006

Dù Senegal có lợi thế lịch sử đối đầu, bối cảnh hiện tại khác rất nhiều. Na Uy đang sở hữu thế hệ mạnh với Haaland, Odegaard, Sorloth và Nusa, trong khi Senegal cần nhanh chóng sửa sai sau trận thua Pháp.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Senegal

Na Uy có lợi thế tinh thần sau trận thắng Iraq và sở hữu một Haaland đang rất tự tin. Senegal lại là đối thủ có thể lực, tốc độ và kinh nghiệm, đặc biệt ở các pha phản công với Mane, Sarr và Jackson.

Khả năng Na Uy kiểm soát thế trận tốt hơn là khá cao, nhưng Senegal đủ sức ghi bàn nếu khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Đây có thể là trận đấu căng thẳng, giàu va chạm và có bàn thắng cho cả hai đội.