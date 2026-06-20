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Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao đối thoại trực tiếp với cử tri, nhân dân

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(GLO)- Ngày 19-6, tại Nhà văn hóa thôn Chrôh Pơnan, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay; đồng thời trực tiếp giải trình, trả lời 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thuộc 7 lĩnh vực được gửi trước hội nghị.

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Người dân kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri và nhân dân tiếp tục nêu 6 ý kiến liên quan đến các vấn đề thiết thực như: nâng cấp hệ thống kênh mương, cống thoát nước; mở rộng đường giao thông nông thôn; quy hoạch nghĩa trang; bảo đảm cấp, thoát nước phục vụ sản xuất; bảo vệ môi trường và quản lý đất đai.

Các ý kiến đã được lãnh đạo xã và các phòng chuyên môn trực tiếp giải đáp, làm rõ theo thẩm quyền; đồng thời tiếp thu để chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương yêu cầu UBND xã và các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết các nhóm vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; nhất là liên quan đến giao thông nông thôn, thủy lợi, cấp, thoát nước phục vụ sản xuất, quản lý đất đai, nghĩa trang, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của địa phương.

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Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Bí thư Đảng ủy xã cũng đề nghị hệ thống chính trị thôn Chrôh Pơnan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.

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