Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Gia Lai tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào chiều 20-7.