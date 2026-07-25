Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 27-29/7/2026.
Theo TTXVN/Vietnam+
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 27-29/7/2026.
Theo TTXVN/Vietnam+
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