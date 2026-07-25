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Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam

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Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.

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Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 27-29/7/2026.

Theo TTXVN/Vietnam+

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